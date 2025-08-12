Concepción del Uruguay: Dictan prisión preventiva para sujeto con amplio prontuario delictivo

Un sujeto vinculado al menos a cinco hechos delictivos, dos en perjuicio del Club Atlético Engranaje, quedó detenido bajo prisión preventiva, dispuesta este lunes por la Justicia de Concepción del Uruguay.

Se trata de Fabricio Ariel Monzón, quien es representado por la Defensa Oficial, ejercida por la doctora Romina Pino, en causas que lleva adelante la fiscal, doctora Lucía Bourlot, que llevó el pedido ante la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero.

A Monzó se le atribuyen hechos como el de ser sorprendido por la Policía cuando intentaba ingresar a su casa en el Barrio 68 Viviendas, calle pública al 400, un motovehiculo marca Honda, modelo Tornado XR 250, sustraído en enero de 2024.

En ese momento Monzón se descartó de la moto y emprendió la fuga siendo alcanzado por el por un funcionario policial cuando estaba escondido dentro de unos pastizales

Como segundo hecho, se lo imputa de entrar en el obrador perteneciente a la empresa Traza, en calle Maestro Alberdino y calle Pública 477 de ciudad, y sustraer cinco mayas sima que se hallaban de cerco perimetral del obrador sobre calle Maestro Alberdiano, atadas con alambre, para luego vender las mismas a un sujeto de apellido Musico, que se las llevó en su camioneta Peugeot 504.

El tercer delito fue el cometido por Monzón en septiembre de 2024, al entrar a una vivienda de calle Azucena Villa Flor al 500 de ciudad, robando de uno de los dormitorios del inmueble, un televisor Smart TV de 40 pulgadas.

El cuarto ilícito fue en perjuicio del Club Atlético Engranaje, en intersección de calles Ituzaingo y 20 del Oeste Norte, donde junto a otro sujeto no identificado, violentó una ventana que comunica con el sector del gimnasio y robaron un televisor de 32 pulgadas y dos bolsos que se encontraban en casilleros, con un total aproximado de veinticuatro pelotas de futbol.

Por último, hasta el momento, Monzón regresó y robó en las instalaciones de Engranaje, casa del cuidador del club, donde rompieron el candado de la puerta y sustraer un bolso conteniendo una camperas, remeras varias, ropa interior y botellas de vino.

Las conductas encuadraron en “Encubrimiento por receptación de cosa de procedencia sospechosa, resistencia a la autoridad (primer hecho), hurto (segundo hecho) robo simple (tercer, cuarto y quinto hecho) en concurso real entre si”.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dispuso la prisión preventiva por el plazo de 60 días, tiempo que tendrá la Fiscalía para llevar la IPP a su cierre final y posible juicio.

