La producción nacional de leche subió el 12% en el primer semestre 2025

Fuentes oficiales dan cuenta de que la producción de leche presentó un incremento entre enero y junio de 2025 registrando una suba del 12%, comparado con el mismo período del año anterior. Los datos surgen de acuerdo al último análisis de la Dirección Nacional de Lechería, con base en datos registrados por el Indec.

En paralelo, el stock de vacas lecheras también mostró una recuperación significativa: en 2025 se registró un incremento del 5,3% respecto del año anterior, lo que refuerza la base productiva para sostener el crecimiento.

No obstante, definen, el salto más notorio se dio en el terreno de la tecnología aplicada al tambo ya que el uso de robots ordeñadores se disparó de 370 equipos instalados en 2023, se pasó a más de 550 en la actualidad.

Asimismo, el número de rotativos o calesitas de ordeñe se duplicó, alcanzando las 40 instalaciones en todo el país, lo que optimiza los procesos y permite un manejo más ágil de grandes rodeos.