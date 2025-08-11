Boleas va al Senado a defender el proyecto que habilita al gobierno a tomar deuda en dólares

El ministro de Economía, Fabián Boleas, participará este miércoles a las 10 de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Presupuesto en la que comenzará a analizarse el proyecto que autoriza el Poder Ejecutivo provincial a tomar deuda por hasta 500 millones de dólares.

La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión de la semana pasada y declara prioritaria “la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”.

Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “concretar actos, operaciones, mecanismos o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial”.

El monto total que fija el texto “no podrá exceder los US$ 500.000.000”.