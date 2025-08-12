Dpto. Colón: Por esquivar un perro sufrieron una caída en moto y una jovencita sufrió lesiones graves

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24. en horas de la tarde, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional 130. al km 2,5.

Allí una Motocicleta marca HONDA, modelo GLH, 150 CC, conducida por un joven de 20 años de edad, afincado en la ciudad de San José, quien iba acompañado por una joven de 18 años de edad, al circular por dicha arteria en sentido Norte a Sur, y acorde a sus dichos, por esquivar un can que se le habría atravesado, perdió el control del rodado, cayendo ambas personas pesadamente sobre la senda asfáltica.

Como consecuencia de la caída, los ocupantes del rodado fueron trasladados hacia el nosocomio local, donde luego de ser examinados por los profesionales, se determinó que el conductor presentaba lesiones de carácter leves y en cuanto a la chica padecía lesiones de carácter grave, específicamente Fractura de muñeca derecha.

