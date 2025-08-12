Concepción del Uruguay: Allanamiento por causa de violencia de género culminó con secuestro de arma y un detenido

Según pudo saber Génesis24, en la tarde de hoy, alrededor de las 14:00 hs, personal de la Comisaría Primera llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del Barrio San Isidro, en calle Los Crisantemos, en el marco de una causa por violencia de género.

La medida judicial, ordenada por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, se originó a raíz de la denuncia de una mujer. En la denuncia, la mujer de 43 años acusa a su expareja de haber maltratado física y verbalmente a la actual pareja de él, un hecho presenciado por los hijos de la denunciante. Se mencionó que el hombre ya había sido denunciado anteriormente por la misma mujer.

El allanamiento tuvo un resultado positivo, ya que se logró el secuestro de un revólver calibre .22 corto, marca ITALO GRA, y 100 cartuchos del mismo calibre.

El hombre de 43 años fue notificado de la medida y, por disposición de la fiscalía auxiliar en turno, fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación.

