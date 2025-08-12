YPF aplicó aumento de precios con el nuevo sistema: los valores

Con el sistema de microprecios, los ajustes son dinámicos y pueden subir o bajar según la estación, hora y demanda. En el caso de este martes, subieron todos los valores de los combustibles de YPF en la capital entrerriana. Los precios.
Los usuarios de estaciones YPF en Paraná, se encontraron con un nuevo cambio en los valores de los combustibles. Según confirmaron, “los precios fluctúan constantemente” y no se descarta que vuelvan a modificarse en los próximos días. Este martes 12 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios.
Es que, desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.
A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.
Así lo pudo constatar Elonce, con los valores expuestos en la estación de servicios YPF, ubicada en Almafuerte y Ayacucho y el registro de los precios de la semana pasada (04/08/25).
En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $37 con respecto al lunes 04 de agosto y la nafta Infinia subió $38. Mientras que por el lado de los combustibles Diesel, la 500 tuvo una variación de 23 pesos, mientras que el Infinia diésel, subió su valor en $19.
Los nuevos precios en la capital entrerriana
Los valores actualizados este martes en la ciudad fueron los siguientes:
Nafta Súper: $1.390 por litro (anteriormente $1.353)
Nafta Infinia: $1.594 (estaba $1.556)
Diésel 500: $1.407 (estaba $1.384)
Diésel Infinia: $1.576 (estaba $1.557)
Precios dinámicos y descuentos nocturnos
Aunque los incrementos pueden parecer menores en comparación con otros ajustes previos, el dato llamativo es la frecuencia con la que se están registrando variaciones, incluso dentro del mismo día.
Esta dinámica responde a la nueva estrategia comercial de precios dinámicos que YPF comenzó a aplicar desde julio.
Con los microprecios, los ajustes son dinámicos y pueden subir o bajar según la estación, hora y demanda.
La petrolera estatal implementó un sistema que ajusta los valores según la franja horaria, la ubicación geográfica y la demanda, con el objetivo de optimizar la competitividad y el abastecimiento. (Elonce)