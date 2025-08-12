Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de un joven

De acuerdo a un comunicado enviado a Génesis24 desde Jefatura Departamental Uruguay, se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de CABALLERO RICARDO OSCAR, 32 años de edad, quien se habría ausentado de su domicilio se retiró de casa el pasado miércoles 06/08/25 a las 23:15hs aproximadamente.
El mismo vestía un pantalón de jogging color negro desgastado, un buzo color negro con capucha y una campera de hilo color gris.
El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de hoy en sede de Comisaría de Tercera, donde su madre denunció su ausencia y desconocimiento de su paradero.
Cabe señalar que se trata de un joven de contextura delgada, de 1,70 m aproximadamente, tez trigueño, cabello corto enrulado castaño oscuro, el cual tiene un tatuaje de una flor en el brazo izquierdo.
Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:
Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.