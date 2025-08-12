Tragedia: Vecino murió tras recibir una descarga eléctrica

El incidente se produjo este martes alrededor del mediodía, en Concordia.

Detalles

Un hombre ingresó a las 13:30 al hospital Masvernat luego de sufrir una descarga eléctrica. De acuerdo con lo manifestado por un vecino, se habría encontrado ayudando a otros vecinos a realizar conexiones clandestinas a la red eléctrica, debido a que les habrían cortado el servicio.

Momentos después de ser asistido en el nosocomio, sufrió un paro cardiorrespitorio. Pese a las maniobras de RCP practicadas por el personal médico, murió.

Se comunicó el hecho a la fiscal en turno, Dra. Conti, quien ordenó las diligencias de rigor con intervención de Policía Científica, como así también la realización de autopsia.

Policía de Concordia