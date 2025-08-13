Concepción del Uruguay: Dictan preventiva para joven acusado de balear a un menor

Se resolvió este martes la situación procesal de Airton Leonel Acosta de 25 años, detenido por haber baleado a CMP, menor de edad de 15 años, quien se encuentra actualmente internado en la UTI del hospital Urquiza, en delicado estado de salud y luego de haber recibido dos intervenciones quirúrgicas.

La Fiscalía a cargo del doctor Eduardo Santo, tras haber realizado la indagatoria previa al acusado, presentó el pedido de prisión preventiva, que fuera tratada en audiencia presidida por el juez de Garantías Nº 2, doctor Gustavo Díaz, encontrándose presente en sala el imputado y su defensor particular, el doctor Agustín Ostolaza.

Los hechos

Según señalara en su alegato el doctor Santos, el pasado viernes por la noche, Acosta llegó a inmediaciones de Sarmiento y 24 del oeste en una moto YBR blanca y tras detener su marcha llamó a CMP. Cuando el adolescente se aproximó, el agresor sacó un arma de fuego plateada y le efectuó dos disparos a tres metros de distancia, lo que fue observado por uno de los amigos de la víctima.

CMP salvó milagrosamente su vida, ya que uno de los tiros no dio en el blanco e instintivamente trató de girar su cuerpo, recibiendo el segundo balazo del lado derecho del tórax, proyectil que lesionó el pulmón, pero de no haber sido por ese movimiento, le hubiera impactado en la zona del corazón.

Tras el ataque, Acosta se fue en la moto, mientras que el herido logró ir hasta su casa a pocos metros y pedir ayuda, siendo llevado al nosocomio.

Se entregó

Elo fiscal explicó que Acosta se entregó horas más tarde en la Comisaría, manifestando al suboficial de guardia, que había matado a una persona, tras lo cual se iniciaron las actuaciones. Con el correr de los minutos se tomaron declaraciones en sede policial, testigos que ahora deberán declarar en Fiscalía y corroborar sus dichos, por lo que el fiscal sostuvo que la soltura de Acosta sería contraproducente para garantizar la seguridad de testigos, aludiendo riesgos de entorpecimiento y de fuga, agregando que se está ante un caso de “homicidio en grado de tentativa”, cuya pena es de cumplimiento efectivo, por lo que pidió la prisión preventiva por 90 días.

Se opuso el defensor

Como era de esperar, a su turno el doctor Ostolaza se opuso al pedido fiscal, sosteniendo que se estaba acusando apresuradamente a su cliente sin los elementos requeridos para esa figura legal a la que la parte acusadora intenta llevarlo.

El defensor considera que la Fiscalía actúa de manera arbitraria, ya que la investigación se hizo solo sobre el informe del funcionario policial sumariante y señalando que los testimonios iniciales, no estaban abalados por la firma de los testigos, situación que finalmente fue negada y aclarada por el fiscal.

Por otra parte el defensor insistió en que la investigación a la que la Defensa aportará elementos, será la que lleve a la verdad y la seguridad que en esta instancia no tiene la parte acusadora.

Ostolaza considera que la imputación de homicidio en grado de tentativa es exagerada, ya que si su cliente hubiera querido matar al menor, lo hubiera hecho cuando el mismo se iba de lugar y no se hubiera entregado como lo hizo, por lo que no se estaría ante un caso con una posible condena efectiva, sino por un hecho de lesiones graves.

El defensor pidió la prisión domiciliaria en casa de un amigo del acusado y con controles policiales con recorridas periódicas.

Tras escuchar a las partes el juez tuvo en cuenta la falta de antecedentes y la entrega voluntaria de Acosta, pero también valoró la gravedad del hecho, el uso de arma de fuego y el estado de la víctima.

El doctor Días dispuso así hacer lugar al pedido fiscal de 90 días de PP, pero dejó abierta la posibilidad de cambiar por una prisión domiciliaria en caso de poder contar con la colocación de una pulsera electrónica.

