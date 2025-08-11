Pronunciamiento celebró el Día de las Infancias con juegos, música y merienda

La Plaza San Martín se llenó de risas, música y color este domingo con el festejo del Día de las Infancias en Pronunciamiento, que convocó a una gran presencia de niños y familias.

El grupo Los Revoltosos aportó toda su energía y diversión, animando la jornada con juegos y postas en las que chicos —y también adultos— sumaban porotos disfrutando de una tarde soleada en movimiento. Mientras tanto, los inflables estuvieron en uso constante y el toro mecánico fue uno de los atractivos más concurridos.

El Día de las Infancias también tuvo su momento de merienda, con el reparto de bollos y tortas fritas que acompañaron los mates de la tarde. Asimismo se entregaron unas bolsitas con golosinas para los niños presentes.

Organizado por la Municipalidad de Pronunciamiento, a través de la Dirección de Deportes y Cultura, el evento puso en el centro a los más pequeños, regalándoles una tarde de alegría en la antesala del Día del Niño.

