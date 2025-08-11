«Corriente para Construir» se impuso en la interna de la UCR Departamento Uruguay

Este domingo se llevaron a cabo en Entre Ríos las elecciones internas de la Unión Cívica Radical, destinadas a definir los candidatos que representarán al partido en las elecciones legislativas nacionales de octubre. En este marco, la Lista 2 “Corriente para Construir”, encabezada por Atilio Benedetti como precandidato a Senador Nacional y Darío Schneider como precandidato a Diputado Nacional, se alzó con un triunfo contundente en el Departamento Uruguay y en toda la provincia.

Con un 62,7 % de los votos, la propuesta superó ampliamente a la Lista 1 “Militancia Activa”, liderada por Rubén Pagliotto y María Elena Herzovich.

En el Departamento Uruguay, el liderazgo del Diputado Provincial Silvio Gallay, junto a Felicitas Rodríguez, fue decisivo para retener el distrito y consolidar un proyecto político que combina renovación, compromiso y unidad. Gallay subrayó que “este respaldo ratifica la vocación del radicalismo de seguir gobernando, construyendo un futuro con más oportunidades y desarrollo para los entrerrianos”.

Desde la dirigencia provincial y departamental se agradeció a la militancia y a cada afiliado y afiliada por su participación, destacando que el radicalismo sigue siendo una fuerza movilizada y preparada para liderar los desafíos que vienen.

