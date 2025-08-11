Ruta 11: Vuelco dejó cinco heridos. Dos niños fueron hospitalizados

Un vuelco dejó cinco personas heridas, entre ellas dos niños, en Ruta 11, en jurisdicción del departamento Gualeguay.

El siniestro vial ocurrió la noche de este domingo y los lesionados fueron trasladados al Hospital San Antonio.

Según se informó a Ahora, el vuelco fue alrededor de las 20.30 de este domingo, en la zona del acceso al Sexto Distrito.

El auto, en el que viajaban cuatro personas mayores de edad y dos niños, volcó, dio varios tumbos y quedó sobre la banquina.

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguay lograron rescatar a las personas que estaban atrapados en el rodado y tres de los mayores, más los dos menores de edad, fueron derivados para recibir atención médica.