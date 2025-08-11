Festejamos juntos el Día del Niño en San Justo

En una tarde hermosa, niños y niñas junto a sus familias llenaron la Plaza Justo José de Urquiza de risas, juegos y mucha diversión.

Disfrutamos del show de malabares, burbujas gigantes y juegos cooperativos de la Payasa Bombita; de la magia de los títeres con Cuesta Arriba – Titiricuentos; y de divertidos personajes sorpresa que interactuaron con el público. «Peque Brillos» se sumó con su stand de glitter para todos.

También nos acompañaron emprendedores y artesanos locales, y los Bomberos Voluntarios, que con mucha dedicación propusieron juegos y venta de tortas fritas.

Para cerrar el festejo, el municipio entregó a todos los niños golosinas.

¡Gracias a todos por ser parte y celebrar este día con amor y diversión!

