El Peronismo va dividido: Se inscribieron tres coaliciones en Entre Ríos

Vencido el plazo para la inscripción de alianzas electorales, fueron tres las coaliciones que se anotaron en Entre Ríos.
Alianza La Libertad Avanza
Es fruto del acuerdo entre el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio.
El frente se llama Alianza La Libertad Avanza y contiene a LLA, al PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y al Partido Libertario.
Usarán el color violeta y el águila, símbolo distintivo del ideario libertario.
Fuerza Entre Ríos
Es el frente con el que competirá el Partido Justicialista (PJ), que impulsa la lista encabezada por Adán Bahl para el Senado y por Guillermo Michel para la Cámara de Diputados.
Lo integran otros dos partidos: el Frente Entrerriano Federal (FEF) fundado por el ex gobernador Jorge Busti y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP).
Ahora la Patria
Es la coalición en la que competirá la diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos), que esta semana dio a conocer su decisión de ir por fuera del PJ al entender, junto a otros sectores y dirigentes, que faltaba representación en la lista que encabezan Michel y Bahl.
Lo integran el Frente Grande, el Movimiento por Todos (MPT), el Partido Comunista, el Partido Solidario de Carlos Heller, Nuevo Encuentro de Martín Sabatella e Identidad de Victoria Donda.
El plazo para la presentación de candidaturas vence el 17 de agosto y hasta esa fecha sigue abierta la posibilidad de que presenten listas por fuera del PJ el ex diputado Gustavo Guzmán y el ex senador Héctor Maya.
También directo al 17 irán la izquierda y el Partido Socialista.
Tras el cierre de alianzas de este jueves, los sectores del peronismo que irán por fuera del Partido Justicialista (PJ) confirmaron candidaturas. Ahora La Patria llevará a dos mujeres cabeza de listas: Carolina Gaillard para senadora y Paola Rubattino para diputada. Héctor Maya y Gustavo Guzmán, por su parte, no inscribieron alianza, pero ratificaron que se anotarán para senador y diputado respectivamente el 17 de agosto.
Según se informó a ANÁLISIS, el lunes por la tarde en una conferencia de prensa en lugar a confirmar será la presentación de Ahora La Patria, que incluye al Frente Grande, el Movimiento por Todos (MPT), el Partido Comunista, el Partido Solidario, Nuevo Encuentro e Identidad.
Allí se anunciarán formalmente las candidaturas que se inscribirán el 17 de agosto: la diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos) encabezará la lista de senadores y la ex diputada provincial y ex candidata a intendenta de Gualeguay Paola Rubattino, la de diputados nacionales.
Maya y Guzmán, confirmados
El espacio que postula al ex senador nacional Héctor Maya y al ex diputado provincial Gustavo Guzmán también confirmó su participación. No inscribieron un frente electoral este jueves, pero sí anotarán candidaturas el 17 de agosto: Maya para el Senado y Guzmán para la Cámara de Diputados.
Según fuentes del espacio, están en conversaciones con figuras de otros partidos políticos para conformar “un frente no formal” y no descartan “alguna sorpresa” en el armado.
“Buscamos un escenario amplio para una expresión política fuerte con contenido social y de compromiso con los más necesitados”, sostienen.
