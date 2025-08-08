El Peronismo va dividido: Se inscribieron tres coaliciones en Entre Ríos

Vencido el plazo para la inscripción de alianzas electorales, fueron tres las coaliciones que se anotaron en Entre Ríos.

Alianza La Libertad Avanza

Es fruto del acuerdo entre el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio.

El frente se llama Alianza La Libertad Avanza y contiene a LLA, al PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y al Partido Libertario.

Usarán el color violeta y el águila, símbolo distintivo del ideario libertario.

Fuerza Entre Ríos

Es el frente con el que competirá el Partido Justicialista (PJ), que impulsa la lista encabezada por Adán Bahl para el Senado y por Guillermo Michel para la Cámara de Diputados.

Lo integran otros dos partidos: el Frente Entrerriano Federal (FEF) fundado por el ex gobernador Jorge Busti y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP).

Ahora la Patria

Es la coalición en la que competirá la diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos), que esta semana dio a conocer su decisión de ir por fuera del PJ al entender, junto a otros sectores y dirigentes, que faltaba representación en la lista que encabezan Michel y Bahl.

Lo integran el Frente Grande, el Movimiento por Todos (MPT), el Partido Comunista, el Partido Solidario de Carlos Heller, Nuevo Encuentro de Martín Sabatella e Identidad de Victoria Donda.

El plazo para la presentación de candidaturas vence el 17 de agosto y hasta esa fecha sigue abierta la posibilidad de que presenten listas por fuera del PJ el ex diputado Gustavo Guzmán y el ex senador Héctor Maya.

También directo al 17 irán la izquierda y el Partido Socialista.