Bomberos entrerrianos salvaron a un bebito que se ahogó con leche

Una pareja llegó al cuartel de Bomberos de Gualeguay con su hijo de 15 días en brazos. El pequeño se había ahogado mientras tomaba leche y fue reanimado con la maniobra de Heimlich. “Fue un gran susto”, dijo uno de los bomberos.
Con el corazón acelerado y el miedo reflejado en sus rostros, una pareja llegó de urgencia en moto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, cargando en brazos a su bebito de apenas 15 días. El pequeño, sin poder respirar tras ahogarse con leche, necesitaba asistencia inmediata.
Elonce accedió a un video que muestra el dramático momento en que los padres ingresan al cuartel y el equipo de bomberos actúa sin titubeos para asistir al bebé.
El bombero Mariano relató a Elonce que “el bebé es muy chiquito y se había ahogado con leche, no podía respirar. De inmediato, un compañero le realizó las maniobras correspondientes y le salvó la vida”.
Ante la urgencia, se aplicó la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes y, sin demoras, el bebé fue trasladado al Hospital San Antonio. “Llegando al hospital reaccionó y quedó internado en observación”, explicó Mariano.
En el trayecto, el pequeño recuperó sus signos vitales, aunque igualmente fue recibido por profesionales médicos para una evaluación más exhaustiva. La familia, profundamente agradecida, destacó la labor del bombero Sebastián Domínguez, quien realizó la maniobra que permitió salvar al niño. (Elonce)