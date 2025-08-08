Caseros: Roban una moto y es localizada en Concepción del Uruguay. Hay un detenido

Según pudo saber Génesis24, personal de la División Investigaciones llevó adelante un procedimiento exitoso este viernes por la mañana, en inmediaciones de calle 17 del Norte y Urquiza, de Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta.

Gracias a tareas investigativas, se logró localizar a un sujeto que circulaba en una motocicleta marca Honda Biz 125 cc, color rojo, cuyo dominio coincidía con el de un rodado denunciado como sustraído ayer en nuestra localidad de Caseros.

En comunicación con la fiscal en turno, se dispuso la inmediata detención del sujeto de 23 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera.

El rodado quedó secuestrado a disposición de la Fiscalía interviniente.

