Concepción del Uruguay: Automóvil se incendió dentro de un garaje

Según pudo saber Génesis24, un automóvil sufrió daños parciales tras incendiarse dentro de un garaje en la calle J.J. Rizzo al 80 aproximadamente. El rápido accionar de los bomberos voluntarios fue clave para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran.

El hecho se registró alrededor de las 12:00 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico se percató de un foco ígneo en un domicilio de J.J. Rizzo y Alberdi. En el lugar, un automóvil Volkswagen Suran de color gris se encontraba en llamas.

El propietario del vehículo, un hombre de 76 años, relató a la policía que minutos antes había utilizado su auto y lo había dejado estacionado dentro de su garaje. Poco después, comenzó a sentir un fuerte olor a humo, lo que lo alertó sobre el incendio.

Los bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar el fuego. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. El automóvil sufrió daños parciales, pero la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que el fuego causara mayores destrozos en la propiedad.

