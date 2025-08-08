Colón: Sorprendidos con elementos de dudosa procedencia

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, en el marco de las tareas preventivas que desarrolla de manera permanente personal dependiente de esta Jefatura Departamental, en horas recientes llevaron a cabo una intervención en la intersección de calles Noailles y Rebord, de la ciudad de Colón.

Mientras se efectuaban recorridas en la zona, los funcionarios actuantes procedieron a interceptar a dos hombres, de 30 y 33 años de edad, quienes llevaban consigo una batería marca PREMIUM JLHnos de 12 Volts.

Al ser consultados sobre la procedencia del elemento, los individuos no pudieron acreditar su legítima propiedad, situación que motivó la inmediata comunicación con la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se dispuso la correcta identificación de ambas personas, conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente.

Se continúa con las actuaciones de rigor, estando formalmente secuestrada la batería, la cual tendría relación directa con un ilícito ocurrido recientemente en Colón.

