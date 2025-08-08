Concepción del Uruguay: Roban un automóvil esta mañana y es rápidamente recuperado

Según pudo saber Génesis24, un automóvil que había sido denunciado como sustraído en la mañana de hoy, en jurisdicción de Comisaría Cuarta fue hallado en horas del mediodía, en inmediaciones de calle Pablo Sceliga y D. Elías.

El vehículo, un Citroën ZX de color gris, fue visualizado por familiares del damnificado alrededor de las 11:40 horas, quienes dieron inmediato aviso a la policía. Simultáneamente, personal policial ya se encontraba abocado a tareas de rastrillaje y localización del rodado, logrando arribar al lugar rápidamente.

Una vez en la escena, los efectivos constataron que el vehículo estaba abierto y estacionado sobre la vía pública. Se procedió al resguardo de la zona, se dio intervención a Policía Científica para las pericias correspondientes y se informó a la Fiscalía Auxiliar en turno.

Finalizadas las diligencias de rigor, el automóvil fue entregado a su propietario, un joven de 25 años.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo coordinado entre la fuerza policial y los familiares del damnificado, quienes desempeñaron un rol clave en el resultado positivo del procedimiento.

Se continúa con las tareas investigativas para el esclarecimiento del hecho.

Comparte esto: Twitter

Facebook

