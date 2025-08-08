Choque frontal en ruta entrerriana dejó dos conductores hospitalizados

Un siniestro vial en Ruta Provincial 11, kilómetro 131, dejó heridos a dos conductores. Fiscalía ordenó pericias y dosaje de alcohol a ambos implicados.

Una Ford Ranger y un Renault Duster, que circulaban en sentido contrario, colisionaron de frente. Ambos conductores fueron hospitalizados; una de las víctimas sufrió fractura de radio izquierdo. Fiscalía investiga las causas.

Un accidente de tránsito se registró este jueves a las 19:40 en Ruta Provincial N° 11, a la altura de Laguna del Pescado.

El hecho ocurrió en el kilómetro 131, en la zona de Laguna del Pescado. Por causas que se investigan, una camioneta Ford Ranger blanca, con cuatro ocupantes oriundos de Victoria, y un Renault Duster blanco, con tres ocupantes de Pueblo General Belgrano, Gualeguaychú, colisionaron frontalmente.

El conductor de la camioneta sufrió lesiones leves, mientras que la conductora del Duster presentó fractura de radio izquierdo. Ambos fueron trasladados al hospital local.

La fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes y la realización del dosaje de alcohol a los conductores. (Uno)