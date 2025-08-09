Dpto. Colón: Hallaron costosos elementos relacionados a un reciente hecho delictivo

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo confirmar, en el marco de las actuaciones iniciadas a raíz de un ilícito denunciado el pasado martes, y en continuidad con las pesquisas correspondientes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental, llevó adelante una diligencia en inmediaciones del kilómetro 6 de la Ruta N.º 135, departamento Colón.

Tras la obtención de información considerada de interés para la causa, los funcionarios actuantes se constituyeron en el lugar y procedieron a efectuar una exhaustiva búsqueda en un sector de espesa y frondosa vegetación.

Durante la inspección, entre los pastizales se localizó una bolsa de residuos de color negro, que en su interior contenía dos televisores, uno de la marca Noblex y otro AOC, así como una conservadora de color azul con tapa blanca.

Los elementos hallados guardan relación directa con el hecho investigado, por lo que se puso en conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, la cual dispuso la realización de las diligencias de rigor y la posterior restitución de los efectos a su legítimo propietario.

