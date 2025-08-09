Al gobierno se le complicó en el Congreso el plan de achicamiento del INTA, el INTI y Vialidad nacional

La Cámara de Diputados rechazó por mayoría absoluta el decreto 462/2025 que dispuso la reestructuración del INTA, que eliminaba el modelo de gobernanza histórico y transformaba al organismo en una dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.Durante la sesión, 141 diputados expresaron su rechazo a la propuesta del gobierno nacional sobre el INTA, también se rechazaron los decretos contra los cambios en el INTI y disolución de Vialidad nacional y la transformación y reorganización de la Secretaría de Transporte del ministerio de Economía.

Aún resta la media sanción del Senado para que la resolución sobre el INTA quede firme pero la definición en Diputados ya despertó voces a favor. Desde Bases Federadas agradecieron a los 141 diputados de la oposición que votaron afirmativamente “para salvar del desguace a dichos organismos”. “En esta etapa de lucha, el organismo definía quedan 30 días para defender el Inta que conocimos.

Con la votación de diputados se rechazó al decreto delegado 462/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso la reorganización del Inti y del Inta. Ahora el Senado debe pronunciarse para completar el proceso de rechazo parlamentario del decreto. Seguiremos acompañando al Inta, como siempre”, expresaron en un comunicado de prensa.

Además, desde Bases Federadas consideraron muy importante el resto de los rechazo establecimos en diputados como el decreto de disolución de Vialidad Nacional, el decreto que limitaba el derecho de huelga, el decreto que modificó el Banco Nacional de Datos Genéticos, el decreto que habilitó al Poder Ejecutivo a intervenir y reorganizar organismos culturales. “Un dato no menor es la aprobación del proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica en todo el país”, subrayaron.