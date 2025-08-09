Narcomenudeo: Detuvieron a una mujer y sus dos hijos durante un allanamiento por drogas

Personal de la comisaría octava llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el Barrio Independencia, en Concordia, en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de una mujer que manifestó que su hermano habría sustraído diversos elementos de una propiedad familiar en sucesión, los cuales habrían sido posteriormente vendidos.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales lograron el secuestro de sustancias prohibidas y objetos denunciados como robados.

Entre los elementos incautados se encuentran 33 envoltorios de clorhidrato de cocaína, dos envoltorios de sustancia vegetal de cannabis sativa, un ventiluz de color blanco, cuatro batidores completos, dos reflectores chicos y una canilla de plástico.

Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas: una mujer de 42 años y sus dos hijos, una joven de 18 años y un joven de 19. Los tres quedaron alojados por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, bajo conocimiento del fiscal interviniente, Núñez Martín.