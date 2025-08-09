Nico Bonelli y el Desafío de las Estrellas: «La cantidad de vueltas le da el ingrediente especial»

El piloto uruguayense Nicolás Bonelli buscará conseguir una prestación equilibrada durante la competencia de Turismo Carretera que se realizará este fin de semana en el Circuito Internacional de San Juan – Villicum, en la localidad de Albardón. Una vez más, correrá a bordo del Ford Mustang que atienden los hermanos Álvarez.

El “Desafío de las Estrellas” tendrá su clásico orden de largada de acuerdo a las posiciones del ranking 2025 (divididos en tres grupos) y en carrera de 50 vueltas deberán cumplir con una detención para cambio de neumáticos y otra para recargar combustible.

“Me gusta. La cantidad de vueltas le da el ingrediente especial y la libertad en la carga de la nafta será otro condimento. Debemos practicar con el equipo y estar bien. Veremos cómo sale todo desde mañana”, le manifestó el piloto de Concepción del Uruguay a Campeones antes de partir a San Juan.

Al referirse sobre la estrategia para afrontar la prueba, Bonelli destacó: “Veremos vuelta a vuelta, y todo dependerá si no ingresa algún Pace Car. Todo eso lo iremos evaluando en la pista”.

Según los cálculos hechos por los ingenieros, el consumo de combustible a ritmo de carrera se estima en 3,2 litros y en caso de una neutralización el mismo mermaría a 2,7 litros por cada vuelta de 4.254 metros, consigna Campeones.

