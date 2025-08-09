Secuestran elementos en Villaguay vinculados a hurtos cometidos en Colón mediante inhibidor de señal

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo confirmar, en el marco de la investigación llevada adelante por personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, en relación a dos denuncias radicadas el pasado sábado 2 del corriente mes, vinculadas a hechos de hurto perpetrados bajo la modalidad de apertura de vehículos mediante la utilización de un inhibidor de señal, se concretaron importantes diligencias judiciales.

Tras diversas tareas investigativas y la obtención de elementos de interés, se solicitó a la Unidad Fiscal de Colón la correspondiente orden judicial, la cual fue emitida por el Juzgado de Garantías de Colón y materializada a través de un exhorto remitido por el Juzgado de Garantías de Villaguay.

En horas de la tarde, con la colaboración de efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Villaguay, se cumplimentó el allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Gualeguaychú al 1700, en la ciudad de Villaguay.

En dicho lugar se procedió al formal secuestro de diversos elementos de interés que guardan relación directa con la causa que se investiga.

Los objetos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se prosiguen con las actuaciones y averiguaciones tendientes a esclarecer totalmente el hecho y determinar la responsabilidad del individuo de quien se sospecha tuvo participación en el ilícito.

