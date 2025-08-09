Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un fin de semana con sol pero con temperaturas muy frías

Luego de un marcado descenso de temperaturas se espera por un sábado con similares condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo sin nubes pero mínimas que rondarán los 1 grado.

Para este sábado y domingo se esperan entre 1 y 3 grados, con máximas que no alcanzarán los 17.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este sábado

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 3 grados de mínima y 16 grados de máxima, en la capital y alrededores el se anuncian neblinas por la mañana y cielo despejado por la tarde y noche.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador se prevén 1 grado de mínima y 15 grados de máxima, durante el sábado el cielo estará despejado aunque también se prevé neblinas por la mañana.

En Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se espera 1 grado de mínima y 16 grados de máxima, en estas ciudades también el cielo estará despejado con neblinas durante las primeras horas del día. Ahora