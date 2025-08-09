Vialidad Nacional detalló los reclamos recibidos en las audiencias públicas para las rutas 12 y 18

Vialidad Nacional informó que se encuentran publicados en la web oficial del organismo los informes de cierre de las audiencias públicas. Los reclamos puntuales para las rutas 12 y 18.
Vialidad Nacional informó que se encuentran publicados en la web oficial del organismo los Informes de cierre de dicha etapa, aprobados mediante Resolución 1244/2025. Los mismos surgen a partir de las Audiencias Públicas realizadas por los más de 3900 kilómetros que conforman los ocho tramos de la Etapa III.
Al privado
Según se reportó, el proceso iniciado por el Gobierno Nacional denominado Red Federal de Concesiones tiene como finalidad la «licitación de más de 9.100 kilómetros de rutas distribuidos en 18 tramos y se realizará en 3 etapas, de esta forma se concesionará en manos privadas el mantenimiento de las mismas, mejorando las condiciones de transitabilidad de todos los usuarios viales y al mismo tiempo, eliminando el gasto público».
Cabe destacar que se llevaron a cabo «12 instancias de participación ciudadana y empresarial para las tres Etapas que comprende el proyecto de RFC, la mayor cantidad efectuadas en lo que respecta a procedimientos participativos del organismo, buscando una mayor transparencia y legitimidad en el proceso».
Oficialmente, se detalló que «todo esto implicó la escucha de múltiples opiniones y perspectivas sobre los temas tratados, sin comprometer la razonabilidad de las tarifas en beneficio directo de los usuarios de las rutas nacionales».
Entre Ríos
En este marco, y en lo que respecta al denominado Tramo Mesopotámico (RN 12, 18 y A-012), se realizó la audiencia pública el 07 de julio de 2025 en la provincia de Entre Ríos, allí puntualmente las intervenciones recibidas abarcaron «propuestas de obras no previstas de manera preliminar; cuestionamientos a la reducción de móviles de seguridad vial; observaciones sobre el estado actual de los tramos; consultas sobre control de pesos y dimensiones; reclamos sobre la ubicación de estaciones de peaje, la incorporación paulatina del Free Flow y del Pesaje Dinámico al Control de Cargas y la actualización del Sistema de Control Estático de Carga con el objetivo de lograr eficiencia y eficacia en la fiscalización; y pedidos puntuales no vinculados directamente al objeto de la audiencia».
Además, la realización de «Obras Iniciales de Puesta en Valor y la incorporación de la figura de un Responsable Ambiental para la realización de estudios necesarios ante la identificación particular de cuestiones medioambientales con el objetivo de contemplar medidas de mitigación correspondientes», se informó.