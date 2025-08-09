El Partido Socialista de Entre Ríos no inscribió alianza y busca armar una alternativa de centro

El Partido Socialista de Entre Ríos finalmente no formará parte de la alianza que la UCR y el PRO cerraron con La Libertad Avanza. La fuerza política competirá en las próximas elecciones con su propia personería y sumará a extrapartidarios. Hay conversaciones con radicales, peronistas y vecinalistas, indicaron a APF fuentes partidarias.

La decisión está en consonancia con lo que definió el congreso partidario del socialismo, que el 26 de julio pasado rechazó la posible inclusión de la Libertad Avanza en la alianza Juntos por Entre Ríos, de la que el socialismo formó parte en los últimos comicios.

A diferencia del radicalismo, que en su congreso avaló una alianza con LLA (que este jueves se terminó de formalizar), en su cónclave el socialismo dejó una consigna contundente: “Con Milei no vamos ni a la esquina» y, en ese marco, delegó a la Junta Ejecutiva Provincial (órgano que representa todas las corrientes internas del partido) la tarea de definir alianzas para el próximo proceso electoral en consonancia con los principios históricos del socialismo y en diálogo con otras fuerzas democráticas.

De este modo, el Partido Socialista inscribirá lista con su propia personería y sumará a representantes de otras fuerzas políticas que irán como extrapartdarios.

Desde el socialismo confirmaron a esta Agencia que se están llevando a cabo conversaciones informales con miembros de distintos sectores políticos, incluyendo a radicales, peronistas y vecinalistas.

El objetivo de estas negociaciones es sumar a figuras extrapartidarias para conformar una lista que ofrezca una alternativa de centro.

El plazo para presentar candidaturas vence el 17 de agosto, por lo que quedan 9 días de conversaciones, roscas y negociaciones. (APF)