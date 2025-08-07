Con representantes de Agmer y UPCN, quedó conformado el Directorio de OSER

Con la elección por parte de Agmer de Eduardo Weiss para que los represente como vocal en la OSER, quedó conformado el Directorio de la nueva obra social, que se completa con la vocal por UPCN Flavia Maidana y el presidente y vice, Mariano Gallegos y Ricardo García.

Weiss resultó electo por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para asumir como vocal de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) luego de que el congreso provincial de este jueves votara a favor de participar de la conducción del organismo. Después de esa moción, se puso a consideración el nombre de Weiss, que recibió apoyo unánime, informó Entre Ríos Ahora.

El dirigente participó de las elecciones en 2022 para conformar el directorio del entonces Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) como director suplente de quien entonces asumió como directora titular, la diamantina Adriana Hepp, vicepresidenta de la obra social hasta que fue intervenida por el Poder Ejecutivo, en diciembre de 2024.

Se trata de un maestro que se desempeña en la Escuela N° 48 Congreso de Oriente, de Paraná, adonde llegó desde Colón, de donde es oriundo, en el año 2008. También es empleado administrativo en la OSER.

Weiss es politólogo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos (UNER), estudió el Profesorado en Educación Superior en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con una diplomatura en Comunicación de Gobierno y Marketing Político de la Universidad Santo Tomás de Aquino.

Con Weiss quedó completado el esquema de conducción de la obra social provincial: Mariano Gallegos, abogado, es el presidente; Ricardo García, odontólogo, vicepresidente; y las dos vocalías, a cargo de Flavia Maidana, médica pediatra, y de Eduardo Weiss, docente.

La nominación de Maidana, que fue senadora provincial por el peronismo, fue a propuesta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario de la mesa paritaria de los estatales.