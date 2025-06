Néstor Roncaglia: «En los barrios, el patrón narco muchas veces ocupa el lugar del Estado»

En el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, trazó un crudo mapa del delito en la provincia al afirmar que el narcotráfico “ocupa muchas veces el lugar del Estado en las barriadas”, y que el avance del narcomenudeo en los sectores más vulnerables ha generado “una esclavitud química, sobre todo en nuestros jóvenes”. En una extensa entrevista televisiva, sostuvo que la estructura del crimen se ha vuelto transgeneracional: “En las unidades penales hay abuelos, padres e hijos detenidos”.

Roncaglia, con más de cuatro décadas en las fuerzas, defendió la política de desfederalización de los delitos de drogas y reveló que en seis meses se realizaron “600 allanamientos por narcotráfico”, con incautaciones que incluyen “182 kilos de marihuana” y “420 de cocaína”, además de “3.800 procedimientos en total”. Y remarcó: “A doña Rosa no le importa el gran cargamento, le importa el quiosquito que está a la vuelta de su casa”.

También apuntó contra la precariedad del sistema penitenciario: “Recibimos unidades sin escáneres ni perros, es difícil controlar todo de esa manera”. Reconoció la existencia de “funcionarios desleales” y admitió que en solo un año y medio “se secuestraron 1.500 teléfonos celulares dentro de las cárceles”, donde muchas veces “los narcos siguen manejando el negocio”.

Frente al crimen organizado, reveló que incorporaron contadores al área de Drogas Peligrosas para golpear “la pata” financiera: “Queremos desfinanciarlos. Si siguen manejando el dinero, vuelven a comprar. Perder un cargamento para ellos no tiene valor”; deslizó.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la “desaparición de Enrique Fabiani”, registrado en junio de 2024: “Fui dos veces al lugar. Quería sentir qué pasó… pero no tengo ni idea. Es una asignatura pendiente”, admitió. Y en cuanto a la “alarmante tasa de suicidios”, detalló que en lo que va del año “se registraron 138 casos”, muchos ligados a “jóvenes, consumos problemáticos y estados depresivos”.

Sobre una eventual candidatura legislativa, fue tajante: “Hoy me enfoco en el trabajo como ministro de Seguridad. Lo que diga el gobernador, lo haré”.

-Una de sus obsesiones desde lo profesional en estos últimos 10-15 años que ha tenido cierta exposición, ha sido el tema narcotráfico. Debe ser de los especialistas en narcotráfico uno con mayor experiencia. ¿Cuánto se avanzó en este año y medio en Entre Ríos para desterrar el narcotráfico?

-La obsesión tiene sus motivos: considero que es un real flagelo, actual, contemporáneo de Argentina. Y es un problema que está generando una esclavitud química, sobre todo, en nuestros jóvenes. Por eso mi obsesión. Tengo dos hijos y en este contexto más me ocupo del tema. Se ha avanzado muchísimo. Se ha armado un gran equipo. Cuando hablé con el Jefe de Policía le dije, avancemos sobre todo en un montón de delitos, pero me preocupa el avance del narcotráfico. Siempre estuve del lado de la investigación del macro tráfico. Pero, entendí y entiendo que el problema es el microtráfico, en el neologismo que se llama narcomenudeo. Cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando las drogas se transforman en dinero, en ese famoso pasamanos. Con la adhesión a la Ley Federal o la desfederalización por parte de Entre Ríos en el 2018 -la Ley 10.566-; desde mi punto de vista, más allá de algunos cuestionamientos, creo que a la Justicia Federal mucho no les gustó, porque la Justicia Federal está enfocada en los grandes cargamentos. Pero, creo que a doña Rosa, al vecino, a la abuela, al abuelo, al padre, a la madre, le importa el quiosquito que tiene a la vuelta de su casa.

-De hecho, en Paraná o en otra localidad -hemos realizado muchos informes periodísticos-, fundamentalmente, en barrios con muchas necesidades donde hay familias completas trabajando para el narcotráfico, desde el nene que tiene 8 años en adelante.

-Es que lo toman como una fuente laboral.. Entonces, veo las estadísticas. Yo siempre miro para atrás, lo que está bueno lo miro, pero yo miro para adelante. Y si comparamos las estadísticas ha aumentado un 300 por 100 la efectividad en los allanamientos, y en el secuestro de drogas. Lo he hablado con el Procurador, con varios fiscales, porque necesitamos el compromiso también de la Justicia, de los fiscales y de los jueces de Garantías. La Policía cuando es la represión del narcotráfico no lo puede hacer solo como sí lo hace con la prevención. En este año van 600 allanamientos solamente por narcotráfico, en menos de 6 meses: 182 kilos de marihuana, una parte en bloque, pero la mayoría distribuidos y en fraccionados, listos para comercializar: 420 kilos en cocaína, sumamos el secuestro que tuvimos fortuito o no, pero fue una actividad que tuvimos el avión en Islas de Ibicuy; 3.800 allanamientos en total tan solo en 6 meses.

-También hay que reconocer que en los últimos 4-5 años la Policía trabajó muy bien en el tema narcotráfico. De hecho, los principales jefes de las bandas narcos quedaron presos.

-Yo destaco el profesionalismo y el recurso humano de la Policía. La verdad que lo sabíamos y lo destaco, porque es un recurso humano compenetrado, trabajadores y respecto del narcotráfico lo venían trabajando. Hicimos muchos procedimientos en las rutas deteniendo a grandes bandas. A (Leonardo Roberto) Airaldi lo detuvo la Policía de la provincia, es uno de los casos; porque a Airaldi nadie lo podía detener: se movía acá en Entre Ríos, se movía en Santa Fe, por Rosario. Y lo detuvo la Policía de Entre Ríos el año pasado. Se trabaja muchísimo. Pero, insisto, todos los días… todos los días… en Concordia tenemos un narcotráfico que ha avanzado en las barriadas…

-Usted lo debe saber mejor que nosotros. En situaciones de crisis sociales, el narcotráfico logra avanzar.

-Va de la mano.

-Muchos no encuentran trabajo y toman esa opción como una forma de ganarse el sustento.

-Exacto. Justamente, hacía referencia a la familia porque es común que pase eso. En las unidades penales hay abuelos, padres e hijos detenidos. Esa labor ilegal no desaparece, se transmite de hijo a su prole, el hijo mayor, el hijo del medio. Las mujeres cuando sus esposos quedan detenidos, la que ocupa el rol sobre todo en el narcomenudeo son las mujeres. Ellos no lo están viendo como algo grave, lo ven como una “fuente laboral”. Dicen que no tienen trabajo y deben dedicarse al narcotráfico. Entonces, cuando les hacemos allanamientos no lo toman como algo o no entienden la gravedad.

-Es como que piensan que tienen un quiosco de venta golosinas…

-Los paquetes que son 100-200 envoltorios para ellos son “caramelos”. O sea, hay un negocio complejo y que produce mucho daño. Lamentablemente en estas barriadas, muchas deprimidas, carenciadas, el patrón narco ocupa muchas veces el lugar del Estado. Ese es uno de los problemas que tenemos, el de estar presente en las barriadas, el no abandonar el territorio, porque… la lógica de la mafia: el Estado es ocupado por el patrón narco, que sostiene económicamente al que necesita.

-No solo al vecino que necesita en ese específico barrio. Incluso hay clubes donde el narcotráfico se les metía como una suerte de espónsor. ¿Cómo están abordando esa otra realidad?

-La División de Drogas Peligrosas estaba enfocada solamente en una División de narcomenudeo. Lo que hicimos nosotros es dividir en dos espacios, en dos secciones: un grupo se dedica al narcomenudeo y otro grupo al macro tráfico. Hicimos algo importante, creamos y contratamos a dos contadores, a dos especialistas en recupero de activos que están trabajando con Drogas Peligrosas, porque ahí también hay que pegarle porque es donde también les duele y que es la parte económica, justamente.

-¿Les alcanzan con dos contadores?

-Es lo que tenemos. Y la situación económica, lamentablemente no es la adecuada, no es lo ideal para avanzar un montón de cuestiones y estamos trabajando con lo que tenemos. El gobernador (sabe) que estamos administrando pobreza. Pero, tenemos dos contadores, estudiantes, la idea es impregnar, hacer el trabajo de investigar la parte financiera, desfinanciarlos. Porque si les secuestro la sustancia y siguen manejando el dinero, van a volver a comprar porque para ellos no es pérdida. Para ellos perder un cargamento tiene poco valor en la ruta.

Cárceles vulnerables

-¿Cómo están trabajando el ingreso de celulares y sustancias en las unidades penales? Es preocupante cómo los jefes narcos que están presos siguen manejando desde las cárceles el negocio narco. Muchos guardiacárceles son cómplices de esos narcos.

-Nuestras unidades penales -yo lo he dicho-, la recibimos sin escáneres, sin perros. Es difícil controlar todo de esa manera. Y mucho más nuestras unidades penales que están dentro de las ciudades… y están en contacto. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es incorporando perros para detectar las sustancias. Pero, los teléfonos son un problema porque se lo ingresa de diferentes maneras. Se destruyeron fueron 4.300 teléfonos secuestrados. En un año y medio se secuestraron 1.500 teléfonos en todas las unidades de la provincia. Es mucho. Esto pasa en todo el mundo y en toda la Argentina. O sea, la persona que está privada de su libertad necesita estar en contacto con el mundo exterior, con su familia, con su amante, hacer negocios, amenazar, realizar llamadas extorsivas desde los teléfonos… Pero, entiendo también, que el personal del Servicio Penitenciaron entendió que es importante su trabajo. Ellos tienen una gran habilidad para detectar la manera en que ocultan las sustancias y los teléfonos. De dos maneras: el control de las visitas, el control… esos famosos “revoleos” como lo llaman cuando tiran desde la calle hacia la alambrada que está a 10 metros, o sea, tranquilamente un paquete lo tiran y todos los días hay procedimientos, aunque no se vean. Hace poco hubo requisa en todos los pabellones. En la Unidad Penal N° 1 hay 26 pabellones, hay 1.000 detenidos, 1.000 internos y ahí se juntaron también un montón de teléfonos, facas, drogas. Entonces, muchos de ellos ingresados, o sea, el control está, los perros están, pero no se puede controlar todo. Y muchas veces hay funcionarios desleales, se los han detenido, se lo han investigado. Pero es un tema complejo.

-¿Cuántos sumarios se hicieron este año?

-Son 50 servicios penitenciarios. En total hay 50 sumarios administrativos iniciados. Muchos con causas penales y otros con causas administrativas. Le digo al director (del Servicio Penitenciario, inspector general Aníbal) Miotti, que es difícil… ¿Por qué los scanner? Si tú tomas el proyecto de comprarlos; los arcos, digo todo el mundo tiene que pasar por acá, si tiene algo, se lo detecta, marca el ruido. Un ejemplo: un cabo primero que viene a trabajar con su bolsito, con su mochila, yo le digo, revísalo. Y después tiene que interactuar con esa persona, con ese compañero de trabajo, obviamente. O sea, tiene que interactuar, almorzar, cenar, estar 24 horas juntos. Entonces, ¿cómo se soluciona esa exposición del funcionario? Con el control tecnológico. Yo no te voy a revisar, pasá por ahí que el escáner te va a revisar, el arco te va a controlar si traes algo ilegal. Entonces, es fácil pasar también, y pasa, no lo vamos a negar. Lo que pasa es que ha habido un control férreo del personal, de las visitas, de los mismos abogados que van a las entrevistas con los clientes. A partir de ahora vamos a tratar de seleccionar los mejores teléfonos porque se siguen secuestrando después de esa destrucción. Todos los días secuestramos.

-Recordamos que en gestiones anteriores se intentó aplicar inhibidores de teléfonos, pero tampoco funcionó.

-Es también complejo porque es un sistema caro. Se intentó usar en Santa Fe. El tema es que también anula a los vecinos. Ahora hay un sistema nuevo que focaliza la inhibición, pero estamos hablando de miles de dólares que no los tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Preparando a nuestro personal que es idóneo. Estamos adiestrando perros que es mucho más económico, preparándolos, o sea, los adquirimos, ahora hay que adiestrarlos, alimentarlos, cuidarlos. Entonces, en algún momento espero que mejoremos económicamente, tengo esperanza.

Gobierno Nacional

-Viene hablando con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de hecho, es amiga suya y compartieron 4 años de gestión bajo la presidencia de Mauricio Macri, sobre el rol de la Prefectura Naval Argentina, porque sigue preocupando el tránsito por los ríos del narcotráfico que cada vez es más intenso.

-Sí, la Hidrovía que son 3.442 kilómetros. Bueno, es un trabajo… los vuelos clandestinos también es un problema. Todos los días, Pero, bueno, nosotros tenemos una limitación en cuanto a la intervención.

-Pero, el gran problema y se nota es que Prefectura tampoco tiene presupuesto suficiente para contar con más persona en el río. Por la zona transita el narcotráfico sin controles eficientes.

-Entiendo que hay muchas carencias. Es importante, más allá de los recursos humanos, es importante la tecnología, el combustible para poder mover las lanchas, hay bastantes cuestiones. Creo que es una preocupación de la ministra a nivel federal. Desde mi punto de vista como ministro, estoy enfocado en nuestra Policía y en el Servicio Penitenciario. Que la policía tenga sus recursos, que trabaje, que dé resultados y lo están dando permanentemente en nuestras rutas. Están todos los días con procedimientos. Hay coordinación. Estamos trabajando con todas las Fuerzas federales, sobre todo, en las rutas, con procedimientos, con Gendarmería. Hace poco también hicimos un gran procedimiento juntos, porque la verdad que este ataque al avance del narcotráfico no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacer el equipo de forma coordinada. Pero, los recursos de las Fuerzas federales… nosotros no tenemos incidencia en eso. Es un problema de la Nación. Los recursos son necesarios.

-Por eso le hicimos la observación sobre su amistad con la ministra Bullrich.

-Yo la conozco. Ella lo sabe y está preocupada. De hecho, la semana que viene tengo la reunión del Consejo Federal y estaré con ella. Pero, bueno, no me puedo meter en su problema de la coordinación de las Fuerzas federales que dependen de ella. Insisto, de mí depende la Policía de Entre Ríos y nada más. Pero, sí la coordinación es importante y la tenemos.

-En estas últimas semanas se ha peleado con abogados, se ha enfrascado en discusiones en redes sociales. ¿Hay alguna autocrítica o insiste con su actitud?

-El tema de los abogados fue un episodio desafortunado quizás. Ustedes saben cómo son las conferencias de prensa: son rápidas, dinámicas y uno te hace una pregunta y vos estás respondiendo y viene otro y te hace otra pregunta y a veces la respuesta queda inconclusa. Yo estaba diciendo y me preguntó un periodista cuál es la forma, cómo se ingresaron los celulares a las unidades penales. Y le digo, es una enunciación, no acusé a nadie… le dije, generalmente los familiares, abogados… y cuando estoy por aclarar que no todos los abogados, que ha habido casos donde algún abogado desleal que lo han juzgado por intentar ingresar una sustancia ilegal… me hicieron otra pregunta y quedó como si fueran todos los abogados y no fue mi idea para nada. Tampoco llegué a manifestar que otro otra forma es con los empleados del Servicio Penitenciario. Entonces, como un periodista me hizo una pregunta superpuesta, quedó inconclusa y se enojaron. Yo lo aclaré… no fue mi intención y pedí disculpas.

Posible candidatura legislativa

¿Usted aceptaría ser candidato a legislador nacional?

-He escuchado rumores, pero estoy enfocado en la función que me pidió (Rogelio) Frigerio, que es trabajar de ministro de Seguridad. Y trabajar por la seguridad de toda la provincia. No me corresponde a mí hablar de candidaturas. Ahora, si en algún momento surge una conversación que va a hacer con el gobernador, yo me debo a él. Lo que él diga voy a hacer. Pero hoy por hoy el enfoque mío y de todo mi equipo del Ministerio es trabajar por la seguridad y la verdad que estos comentarios no los tomo como serio y me debo al gobernador.

-Está bien. Pero, puede ser también un buen candidato en este contexto de posible alianza entre Javier Miley y Frigerio y el rol de Bullrich puede incidir, por eso la pregunta.

-Hoy me enfoco en el trabajo como ministro de Seguridad.

Preocupación por el delito de trata y la tasa de suicidios

-Sorprenden algunas estadísticas de criminalidad que se difundieron el mes pasado. Por ejemplo, el aumento de la tasa de delitos de trata, que estamos muy por encima de Corrientes, Misiones, Buenos Aires y es el triple que Santa Fe.

-Los procedimientos que hicieron fueron por trata laboral, no por trata sexual. Es históricamente en la provincia la trata laboral en muchos casos… en la cosecha de la fruta, del arándano. Hace poco hubo una intervención Ibicuy, de unos chicos que los trajeron desde Misiones. La estadística indica que son trabajadores golondrinas que los traen y “los tiran” en medio del campo y no los cuidan: eso es trata laboral, e interviene la Justicia Federal.

-Nosotros hemos trabajado el tema que Entre Ríos es una de las provincias del país con mayor tasa de suicidios. ¿Se está impartiendo alguna formación especial para el personal policial? Porque evidentemente todos vamos a tener que estar más atentos.

– Sí, sí: 138 suicidios en tan solo 6 meses. Justamente, fue motivo de conversaciones de reuniones de gabinete. Lo tratamos con nuestro gobernador. (Gustavo) Hein, presidente de la Cámara de Diputados, también está muy preocupado. Es motivo de preocupación. El suicidio ocurre por un montón de causas. Y quién interviene en un hecho de suicidio es la Policía, que es la primera que hace el abordaje jurídico, legal e institucional. La Policía tiene todas las estadísticas, los motivos, a veces las cartas… Entonces, esa información la estamos analizando juntamente con un equipo que se armó. Estamos tratando con el equipo de Salud Mental de Salud (Provincial). Yo creo que es algo que se resuelve en la intimidad de la persona, una persona en crisis depresiva, pero hay muchos factores multicausal del suicidio. Tenemos la franja etaria de las edades. Muchos jóvenes. Muchos van a la familia; muchos con antecedentes de consumo de drogas, estados depresivos, el bullying también interviene… es un tema multicausal y hay un equipo que está preocupado por esto, que está trabajando y así lo pidió el gobernador específicamente: que se trabaje. Nosotros, desde la Policía tenemos un estudio de donde fueron cada una de las edades, los motivos, el método de suicidio también; pero, es algo que es difícil de evitar. Es como la violencia de género que ocurre dentro de una casa, ¿cómo se evita? Se está hablando también con los profesores, los maestros, por si detecten estados depresivos de los alumnos, los puedan advertir, porque ahí la única forma de hacer prevención, es con un abordaje desde el Estado, con un equipo (profesional), para que esa persona no llegue a tomar esa medida extrema que es el suicidio. Hay muchos jóvenes.

La desaparición de Enrique Fabiani

-Hay un tema que sigue sin resolverse y realmente es preocupante. Se trata de la desaparición de Enrique Fabiani que se registró en junio de 2024 en un campo cerca de Alcaraz, Departamento Villaguay

-Lamentablemente es una asignatura pendiente que tenemos todos. Desde la política y desde la institución policial se ha hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Sí me consta que se puso todo el esfuerzo del Estado para encontrarlo. Pero es un interrogante que tenemos.

-¿Cuánto se sigue trabajando en el tema?

-Está la causa en la Fiscalía de Villaguay, que está trabajando. El fiscal es quien sigue tomando declaraciones, haciendo análisis, pericias. Cuando él dispone una medida, la Policía está presente para cumplirla. Hay un equipo que depende de Investigaciones a cargo del director (Horacio) Blasón, que se ocupa, hace un seguimiento y sigue trabajando en el tema. Nosotros mantenemos el ofrecimiento de una recompensa de cinco millones de pesos.

-Usted es una persona de experiencia. Tiene más de 40 años de experiencia como Policía. ¿Cuál es su olfato? ¿Qué le pudo haber pasado a Fabiani?

-No tengo una respuesta. Igual, también me comentan que en la provincia hay muchas personas desaparecidas. Hay una familia completa (la familia Gil) …

-Así es. Hay un contador, otro ingeniero, todos desparecidos y en la misma zona.

-Más otro en Feliciano. Cuando me tocó investigar, yo me metía en la causa desde mi rol. Ahora soy como un espectador de lo que hace otro. Es un rol diferente. He estado en investigación, analizaba un teléfono y qué pasó, y yo mismo interrogaba a los testigos… hacía el allanamiento, entonces es diferente la visión, ¿sí? Con mis sentidos yo ponía a percibir y veía una hipótesis investigativa. Hoy, yo recibo la información, si bien soy intenso, con el jefe de Policía, soy una persona a la cual se la informa. Si bien fui al lugar dos veces a mirar, porque quería ver qué sentía, qué pasó, qué le pudo haber ocurrido, qué le pudo haber pasado a ese hombre esa noche… pero, bueno… la verdad que no tengo ni idea.

-Lo que preocupa es que cuando pasan estos casos, después del año es como que hay menos esperanzas.

-Hay un equipo que está a disposición del fiscal y están analizando… hace poco estuvieron hablando… la misma familia también… se puso toda (estructura) … dejamos de hacer un montón de cosas para ir a trabajar, porque es lo que correspondía para dar una respuesta. Yo tenía muchas esperanzas en encontrarlo… Ya al momento dijimos, a lo mejor está sin vida, encontraríamos los restos. Tampoco encontramos eso. Por ahora no pierdo la esperanza de que en algún momento tengamos una respuesta.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) – ANÁLISIS