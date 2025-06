La lucha contra la corrupción: a paso lento, pero firme

La batalla contra la corrupción es una verdadera odisea para las unidades fiscales de la provincia, donde tramitan, por lo menos, un centenar expedientes. Se investigan delitos como peculado, fraude, enriquecimiento ilícito y otros. Un informe especial de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), efectuó un repaso de las causas más relevantes y el estado en que se encuentran.

En la Justicia entrerriana existe más de un centenar de expedientes en los que se investigan delitos contra la administración pública. El dato surge de un informe especial de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que actualizó el detalle publicado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia. En 2020 se detallaba un total de 117 legajos con sus números de expedientes, su carátula, el fiscal a cargo y la instancia en el que se encuentra el legajo.

Un informe anterior de Cuestión de Fondo consignó 152 expedientes y actualmente en la página web https://mpf.jusentrerios.gov.ar/ figura la misma cantidad, aunque es necesario mencionar que el listado publicado contiene legajos que ya fueron archivados o resueltos en juicio o con procesos de probation. De este total, la mayor parte de las investigaciones las concentra la Unidad Fiscal de Paraná.

En casi todas las causas, los delitos que se investigan son peculado, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, falsedad ideológica, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.

El fiscal que más causas tiene a su cargo es Gonzalo Badano. Entre ellas, intervino junto a la fiscal Patricia Yedro en procesos que fueron de altísima exposición mediática porque investigaron al ex gobernador Sergio Urribarri, y culminaron en condenas para el ex mandatario y otros funcionarios.

Según pudo confirmar Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) varias de estas causas esperan fecha de audiencia de remisión a juicio. Otras en las cuales ya se recibió declaración de imputado, el paso que sigue es remitirlas a juicio, pero se está a la espera de que las defensas ofrezcan prueba o se decida ir a un juicio abreviado. Además, muchas de las causas se enfrentan a constantes planteos de las defensas para evitar que avancen.

El listado de las causas más impactantes, el fiscal a cargo y su estado

1- Causa por enriquecimiento ilícito contra Sergio Daniel Urribarri. Legajo Nº 26.585 a cargo de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Imputados: Urribarri Sergio Daniel, Urribarri Mauro, Urribarri Franco, Urribarri Bruno, Urribarri Damián, Aguilera Ana Lía, Diego Cardona Herreros. Solicitada la remisión a juicio en noviembre de 2023 y se espera definición de la fecha de audiencia de remisión.

2- Legajo Nº65623 a cargo del fiscal Gonzalo Badano. Causa por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Imputados: Sergio Urribarri, Diego Cardona Herreros, Guillermo Smaldone, Luis Erbes, Carlos Haidar, Miguel Ulrich, Humberto Flores. Solicitud de remisión de causa a juicio en abril de 2022. Se hicieron audiencias desde febrero de 2024 a marzo de este año. Hace dos semanas el juez Vergara resolvió rechazar los planteos de las defensas (rechazó las exclusiones de prueba, no hizo lugar a los pedidos de sobreseimiento) y definió remitir la causa a juicio. Los defensores apelaron esa decisión en otras instancias, que deben definir todo eso antes de que se pueda fijar la fecha de juicio.

3- Causa por peculado y defraudación a la administración pública contra Álvaro Cristian Treppo, Hernán Roberto Barrera, Daniel Aníbal Hereñú, Darío Alexis Monzón y Sara Carina Zapata. Legajo Nº 47.692 a cargo del fiscal Franco Bongiovanni.

La causa contra Treppo se inició el 5 de enero de 2017 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de Seguí, quienes sostuvieron que hubo un sobreprecio en la obra de pavimentación de 16 cuadras que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.

Se solicitó la remisión a juicio en diciembre de 2018 y desde ese momento se celebraron diversas audiencias de etapa intermedia con varios recursos de la defensa. Al día de hoy, el STJ abrió a discusión un recurso de queja de la defensa, que solicita el sobreseimiento de los encausados a partir de la muerte del ingeniero a cargo de la pericia. Se celebró una audiencia ante la Sala Penal y el 11 de junio pasado se informó que había terminado la deliberación. Se está a la espera de la resolución.

En esta misma causa accedieron a una suspensión de juicio a prueba los empresarios Néstor Iván Szczech, titular de la constructora Szczech&Szczech; Daniel Hereñú y Néstor Hereñú de la constructora OICSA; y Hernán Barrera, ingeniero de OICSA.

4- Legajo N°42.302 Causa por enriquecimiento ilícito contra Pedro Ángel Báez. Fiscalía solicitó remisión a juicio. La jueza dispuso realización de una pericia contable, a cargo de la Oficina Pericial del STJ. Se está a la espera de la misma.

5- Legajo Nº: 49266 Causa por enriquecimiento ilícito contra Nelio Higinio Calza (ex titular de Sidecreer, denuncia de 2016). En investigación a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

6- Legajo Nº 87360 Causa por peculado contra Ricardo Antonio Troncoso y Juan Alfonso Blasón Lorenzzatto a cargo de la fiscal Paola Farinó. La Corte Suprema revocó el sobreseimiento. Se espera fecha para la audiencia de remisión a juicio. (famoso fallo Cozzi de plazo razonable)

7- Legajo Nº: 46972 Causa por enriquecimiento ilícito contra Patricia Teresa Díaz y Domingo Daniel Rossi. En investigación a cargo del fiscal Álvaro Piérola. El STJ rechazó todas las recusaciones que realizó el defensor. Fiscalía tiene medidas pendientes en Uruguay.

8- Legajo Nº 49.956 – Carátula: “Satler Adriana Guadalupe – Traverso Diana María Cristina – Allende José Ángel – Allende Julio Alejandro – Allende Victoria – Allende Carolina s/ enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El juez de Garantías Pablo Zoff debe resolver esta semana si procesa a José Ángel Allende, le dicta falta de mérito o lo sobresee. Se espera que la determinación salga el viernes.

Durante mayo y junio declararon los familiares de Allende y los tres peritos que realizaron las pericias contables.

La causa se tramita con el antiguo Código Procesal Penal. Y a lo largo del tiempo ya han pasado varios jueces y fiscales que no han logrado resolver nada. Es más, la investigación penal comenzó a partir de la denuncia periodística de la Revista ANÁLISIS en 2012 y desde allí ya pasaron 13 años sin novedades.

Allende intentó dos abreviados para sacarse de encima esta causa sin tener que ir a un juicio oral y exponer a su familia. Sin embargo, no prosperaron. Uno fue en 2016 y el otro en 2020.

– Contra Allende también tramita la causa por amenazas en contexto de violencia de género que inició la ex ministra de Salud, Sonia Velázquez. Actualmente se encuentra en la Sala Penal del STJ para decidir la prescripción de la causa pedida por la defensa. Casación resolvió que no está prescripta la acción penal por considerar que la calificación del delito es coacciones agravadas como sostiene la querella, y ahora debe resolver el Superior Tribunal.

– Vale recordar que Allende ya fue condenado a dos años de prisión condicional por el delito de coacciones, por una denuncia que efectuó en 2017 el periodista Martín Carboni. Está cumpliendo normas de conducta que es la realización de un curso de libertad de expresión y prensa.

15- Legajo Nº 64.002 – Carátula: “Senor Ricardo Javier y otros s/estafa en perjuicio a la administración pública”. Están procesados el ex ministro de Producción, Roberto Schunk; el ex ministro de Economía, Diego Valiero; el ex coordinador de Gestión del Ministerio de Producción, Leandro Rodríguez y la ex coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), Teresita Mabel López.

Conocida como causa “Grandes Máquinas”.

Se solicitó la remisión a juicio, pero se omitió la notificación a un defensor, que planteó una cuestión de plazo razonable. El juez de Garantías lo rechazó y la defensa fue en apelación.

16- Legajo N°55.960 Caratulado “Martínez Estrella y otros s/defraudación a la adm.pública”. Es la conocida causa ATER, un proceso inédito que comenzó en 2014 con más de 120 imputados y que hoy supera una defraudación de 1.200 millones de pesos. El tribunal de juicio está resolviendo los pedidos de probation o suspensión de juicio a prueba. La mayoría de resolvieron a favor. Terminada esta etapa se estaría en condiciones de fijar fecha de juicio.

17– Legajo Nº 215.175 a cargo del fiscal Gonzalo Badano. Carátula: “Moiny Santiago Santiago Nicolás s/peculado”. Comienza el juicio a fines de julio. No es de gran envergadura.

Las causas con condena ante la Corte

1- Legajo Nº: 31.253 a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro. Causa por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública, peculado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público contra Juan Pablo Aguilera y otros. Con debate finalizado con condena; Casación confirmó la totalidad de las condenas. Actualmente ante la Corte Suprema.

2- Legajo Nº: 29.885 a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro. CARATULA: “URRIBARRI SERGIO; BAEZ PEDRO; RODRIGUEZ JORGE; CESPEDES HUGO; TORTUL GUSTAVO S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJ. DE LA FUNCIÓN PCA. Y PECULADO”. Con debate finalizado con condenas para Urribarri y Báez, la absolución de Tórtul y Céspedes, y la suspensión de juicio a prueba para Rodríguez. Casación confirmó la totalidad de las condenas. El STJ hizo lugar al recurso extraordinario y actualmente se encuentra ante la Corte Suprema.

3- Legajo Nº: 58.383 a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. CARATULA: “URRIBARRI SERGIO DANIEL; MARSO HUGO JOSE MARIA; AGUILERA JUAN PABLO; CARGNEL CORINA; CARUSO GERARDO DANIEL S/PECULADO EN CONC. IDEAL CON DEFRAUD. A LA ADMINIST. PCA. Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJ. DE LA FUNCIÓN PCA. Con debate finalizado con condena para todos los imputados, excepto Marsó que fue absuelto. Casación confirmó la totalidad de las condenas. Actualmente ante la Corte Suprema.

4- Legajo N°61.211 caratulado “Urribarri Sergio Daniel y otros s/peculado” a cargo de Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Con sentencia de debate del 07 de abril de 2022, con las condenas de Urribarri y Pedro Báez. Actualmente ante la Corte Suprema.

Otras jurisdicciones

La Paz

En Fiscalía de La Paz tramita el expediente N° 10.677 caratulado “Agente fiscal s/investigación de oficio”. Se trata de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exsenador del Departamento La Paz, Aldo Ballestena. La misma se abrió en 2018 tras la publicación de un informe periodístico de la revista ANALISIS. Se solicitó pericia contable ante la oficina Pericial Contable del STJ.

– Legajo N°6792. Caratulada “Rossi Domingo Daniel y otros s/peculado”. Es la causa por sobreprecios en 20 cuadras de asfalto. Inició el juicio en 2024 y se suspendió por un problema de salud del imputado Adolfo Zenón Ortíz, ex secretario de Obras Públicas municipal. Hace dos semanas hubo una audiencia para determinar si está en condiciones de estar en el juicio, y se dispuso que sí está en condiciones. En el medio, el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo, recusó al juez Pimentel, por lo cual la semana pasada hubo una audiencia en Casación.

Lo ocurrido en esta causa con el defensor es insólito. Había recusado a la jueza Marina Barbagelata; a los vocales de juicio Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y María Carolina Castagno. Antes recusó al juez de Garantías Eduardo Ruhl, a cargo de la causa antes de la remisión a juicio.

Finalmente, este lunes 23 de junio se rechazaron todas las cuestiones y se determinó nueva fecha de juicio oral. Deberá realizarse ante el tribunal constituido por Alejandro Grippo, María Carolina Castagno y Juan Malvasio, los días 26,27 y 28 de agosto, 1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2025 a las 9 horas en el Salón de audiencias de OGA de La Paz.

Victoria

– Legajo 4060/15 Carátula: “Zucotti Cesar s/denuncia”. Denuncia al intendente Rubén Darío Garcilazo por enriquecimiento ilícito. Se solicitó la remisión a juicio el 8 de abril de 2022. Comenzó la audiencia de remisión a juicio y en el medio el defensor Carlos Reggiardo recusó al juez Rossi de Nogoyá. Está a la espera de esa decisión.

– Legajo N° 19.085 «GARCILAZO RUBEN DARIO S/SU DENUNCIA» por abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. En trámite

– Legajo Nº27.395 – «REES ALEJANDRO – ZABALA BETINA MARIANA – ZORZABAL LUCIANA – SU DENUNCIA”. Fiscal Eduardo Guaita. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Apertura de causa 28/02/2025.

Gualeguay

– Legajo N°21.512 “Pagliotto Rubén s/denuncia”. Fiscal Rodrigo Molina. Legajo en trámite por enriquecimiento ilícito contra Hernán Darío Vitullo y grupo familiar. Se efectuó un informe contable que le dio negativo, con un monto de dinero que no puede justificar, y la defensa pidió una nueva pericia contable de los peritos del STJ.

La causa penal por enriquecimiento ilícito se inició por la denuncia del abogado Rubén Pagliotto luego de los informes que en 2018 presentaron Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) y la revista ANÁLISIS. La Justicia le sumó la sospecha de lavado de dinero por los viajes al exterior y amplió la investigación a todo su entorno.

– Legajo N° 4893/18 por fraude a la administración pública por administración fraudulenta. Contra Luis Erro y otros funcionarios de su gestión. Acumula otros tres Legajos por abuso de autoridad y malversación de fondos públicos en concurso ideal; peculado; y administración infiel agravada por tratarse de un fraude a la administración pública.

La causa conocida como “de la espuma” es por administración infiel; la causa de las luminarias por abuso de autoridad, malversación de bienes, administración infiel y uso de instrumento público adulterado; una tercera causa conocida como la causa de los cheques por el delito de peculado y una cuarta causa donde Erro no está imputado que se conoció como la causa de las 80 viviendas que investiga el delito de una administración infiel. En esta causa de las viviendas se hizo un juicio abreviado con el principal acusado, que era un arquitecto, que admitió su responsabilidad y fue condenado.

Ya se definió fecha de juicio para los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de noviembre de 2025 a la hora 9, a celebrarse en forma presencial en la Sala de Audiencias N° 1 de la OGA Gualeguay.

– Legajo N° 20684/18 caratulado “Robson Norman s/denuncia enriquecimiento ilícito”. El denunciado es el ex intendente de Gualeguay Luis Erro. En trámite Investigación Penal Preparatoria (IPP). Se efectuó un informe contable de los peritos de la Procuración que le dio negativo, con un monto de dinero que no puede justificar, y la defensa pidió una nueva pericia contable con los peritos del STJ.

