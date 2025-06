«Asesino invisible»: Una familia entrerriana se intoxicó con monóxido carbono y fue hospitalizada

Una familia de la ciudad de Cerrito sufrió este domingo una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y requirieron una internación hospitalaria, primero en la localidad y luego con traslado a Paraná. Se intoxicaron con distintos grados de gravedad y estarían fuera de peligro.

La familia integrada por los dos padres y tres hijos fueron primero atendidos en el hospital local J.M. Miranda, pero luego debieron ser trasladados a Paraná. Los mayores fueron derivados al hospital San Martín y los niños al hospital Materno-Infantil San Roque.

Según registró canal 2 de Cerrito, el daño que sufrieron se trataría de inhalación de monóxido de carbono, el gas que protagoniza innumerables accidentes domésticos de salud cada invierno.

Según trascendió, tanto los padres como los hijos estarían fuera de peligro luego de haber recibido la atención médica en los nosocomios de la capital provincial. Algunos habrían sido afectados levemente y otros de manera más importante.

Qué hacer ante una intoxicación

Según información del Ministerio de Salud de Entre Ríos, la exposición a este gas puede causar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, palpitaciones y somnolencia. En casos graves, puede provocar secuelas neurológicas e incluso la muerte. Los grupos más vulnerables son niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o anemia.

Si se sospecha una intoxicación por monóxido de carbono es preciso ventilar de inmediato el ambiente (abrir puertas y ventanas), apagar los artefactos de gas, salir del lugar contaminado, y llamar al servicio de emergencias.

Antes de regresar al domicilio, un gasista matriculado debe revisar las instalaciones y corregir cualquier desperfecto. Todos los artefactos que funcionan a gas o combustible (estufas, calefones, calderas, etc.) deben ser instalados y controlados al menos una vez al año por personal especializado.

Medidas de prevención esenciales

-Garantizar la ventilación permanente de los ambientes (abrir una ventana al menos 5 cm).

-Mantener libres las salidas de gases al exterior.

-Limpiar y revisar anualmente chimeneas y tirajes.

-Encender y apagar braseros o estufas a kerosén en el exterior; retirarlos antes de dormir.

-No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar.

-Mantener las hornallas limpias para evitar mala combustión.

-No instalar calefones a gas en baños. Si ya están allí, deben ser reubicados por un gasista matriculado.

-No dejar niños ni mascotas dentro de vehículos con el motor encendido en espacios cerrados.

Ahora