Concepción del Uruguay: Detuvieron a joven cuando se encontraba robando elementos de una obra en construcción

El sujeto, de 20 años, fue reducido por el propietario de la obra en la zona oeste de la ciudad. El damnificado ya había registrado faltantes el día anterior.

Según se confirmó a Génesis24, un joven de 20 años fue aprehendido en la noche de este sábado luego de ser descubierto e interceptado en flagrante delito cuando intentaba sustraer materiales de una obra en construcción.

El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas sobre calle Allais, entre Doctor Uncal y 19 del Oeste Norte. Tras un llamado de alerta, el personal de la Comisaría Tercera acudió con celeridad al lugar, donde constató que el propietario del emprendimiento —un hombre de 35 años— se encontraba junto a otra persona custodiando al sospechoso, a quien mantenían reducido.

Según refirió el damnificado, sorprendió al individuo en pleno intento de sustracción de tirantes de hierro de la propiedad. Asimismo, indicó que el día previo (viernes 31 de julio) ya había constatado la faltante de elementos similares, dando aviso oportuno a las autoridades policiales.

Comunicada la novedad a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lara Plescia, se dispuso la formal aprehensión del joven de 20 años.

Luego de realizársele el correspondiente examen médico de rigor en el Hospital Urquiza, el detenido fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanecía alojado a disposición de la Magistratura interviniente. En el lugar del hecho se confeccionó el Acta Única de procedimiento con intervención de peritos fotográficos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

