La provincia abrió una nueva convocatoria del programa Fortalecer para acompañar a emprendedores entrerrianos

La propuesta es impulsada por la Dirección General de Economía Social y Políticas Comunitarias, dependiente de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, y tiene como objetivo acompañar el crecimiento de emprendimientos mediante aportes no reintegrables destinados a la adquisición de insumos, herramientas y equipamiento. De esta manera, el programa busca fortalecer iniciativas productivas que contribuyan al desarrollo local y a la generación de oportunidades en las comunidades.

La convocatoria está dirigida a personas emprendedoras, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil que desarrollen actividades vinculadas a la producción de bienes o la prestación de servicios en Entre Ríos y que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Las personas interesadas podrán consultar las bases, condiciones, requisitos, documentación necesaria y acceder al formulario de preinscripción en la página web del Ministerio.

Para realizar consultas, también pueden comunicarse por correo electrónico a fortalecer.mdh@gmail.com o mediante WhatsApp al 343 611-6183