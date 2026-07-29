Frigerio: «Los gobernadores necesitamos que a Nación le vaya bien pero también el gobierno nacional necesita que a las provincias nos vaya bien»

En ese marco, funcionarios provinciales destacaron el valor estratégico de la presidencia pro tempore que ejercerá Entre Ríos para fortalecer la integración con Santa Fe y Córdoba y consolidar una agenda común de desarrollo productivo regional.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, resaltó la intensa actividad desarrollada durante el último tiempo y precisó que «hubo muchas acciones en común, defensa de mercados, de posibilidades comerciales y de actividades económicas que generen valor agregado y trabajo. También interacción para adecuar los organismos gubernamentales de las tres provincias a los nuevos tiempos y facilitarles la vida a las personas y a las Pymes», afirmó.

Asimismo, Benedetti señaló que el desafío es profundizar esa agenda de integración. «Vamos a seguir el trabajo que venimos desarrollando y que también abarca planes de acción social», sostuvo, y precisó que también «hay una acción conjunta frente a los problemas que podría ocasionar el fenómeno de El Niño, utilizando lo mejor que tiene cada provincia. El desafío es seguir trabajando fuerte».

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, valoró el camino recorrido por las tres provincias y precisó que se ha «trabajado mucho en conjunto durante estos 30 meses», en consonancia a lo manifestado por los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

En ese sentido, sostuvo que existe una gran expectativa por seguir construyendo políticas públicas compartidas. Además, destacó el trabajo conjunto en educación, salud y producción. «El Foro Productivo de la Región Centro es muy activo, con muchas políticas en común, solucionando trabas burocráticas y poniendo en común normativas y aplicaciones, que es en lo que estamos trabajando», aseguró.

Respecto de los desafíos, Bernaudo remarcó la necesidad de reducir la presión fiscal sobre el sector productivo y avanzar en obras estratégicas para el desarrollo regional. En ese marco, mencionó el impulso que va a dar la nueva etapa de la hidrovía, y recordó que «infraestructura y carga fiscal son los dos puntos que el sector productivo más reclama».

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, destacó el peso económico de la Región Centro y la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre las tres provincias. «Estamos hablando de una región de casi nueve millones de habitantes, que representa cuatro de cada 10 dólares que exporta la Argentina, aporta el 20 por ciento del PBI y produce la mitad de los granos del país. Eso habla a las claras de la importancia de la Región Centro como uno de los motores del desarrollo argentino», afirmó.

En ese sentido, señaló que mantuvo un encuentro con sus pares de Santa Fe y Córdoba para analizar la situación fiscal de cada jurisdicción y avanzar en soluciones compartidas. «Con Santa Fe nos separa el río, con Córdoba los kilómetros, pero nos une la misma producción, el mismo perfil y la misma idiosincrasia de nuestros habitantes. Y, sobre todo, nos une el gran desafío de mejorar la calidad de vida de quienes viven en la Región Centro», concluyó.