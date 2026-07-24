Con incertidumbre y señales de alerta terminó la vacunación contra aftosa de 2026

Desde la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa) se informó que «concluyó en Entre Ríos la segunda campaña de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis de 2026 que se ejecutó con los cambios unilaterales ordenados desde Senasa; y que fueron desaprobados por la Comisión Provincial de Sanidad Animal».

Suman que «el operativo que terminó en julio; -cuando históricamente se realizaba desde octubre-, dejará desprotegidos a los terneros nacidos desde este mes en adelante; con la particular peligrosidad para la salud pública que implica bajar la intensidad de la lucha contra brucelosis que inicia inoculando las terneras».

Precisan que el cambio de fechas impacta de lleno en el combate de este flagelo que, se insiste, dejará sin protección a las terneras ya que para la próxima vacunación, marzo a mayo de 2027, estarán pasadas de edad para ser inoculadas.

Al hacer tal balance, desde la Fundación se sumó el desconcierto que dominó a los productores respecto a la obligada recategorización de terneros a novillitos y vaquillitas, también ordenada desde Senasa. Sentenciaron que «tanto Coprosa como Fucofa advirtieron de los contratiempos y problemas para los productores, todos derivados de tales disposiciones de Senasa; que impactan en la gestión y administración de los movimientos de animales».

Y cierran con que «a partir del sólido despliegue territorial de Fucofa, entidad de los productores entrerrianos gestionada por las tres mayores organizaciones del sector; y que cuenta con un equipo de vacunadores que abarcan la totalidad de la provincia, se lograron inocular más de 700.000 terneros».