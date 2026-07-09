Fin de semana largo: el feriado del 9 de Julio se extiende con un viernes no laborable

Este jueves Argentina celebra el Día de la Independencia y es feriado nacional. Mientras que mañana viernes será no laborable con fines turísticos.
El 9 de Julio es uno de los feriados inamovibles del calendario nacional y conmemora la Declaración de la Independencia, proclamada en 1816 por los representantes de las Provincias Unidas reunidos en el Congreso de Tucumán.
Por tal motivo, este jueves es feriado nacional y da inicio a un fin de semana largo para gran parte de los argentinos ya que al asueto se sumará el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá cuatro jornadas consecutivas de descanso para muchos trabajadores.
A diferencia de un feriado nacional, el día no laborable queda sujeto a la decisión de cada empleador. Esto significa que algunas actividades podrán funcionar con normalidad, mientras que otras suspenderán la atención.
Qué se recuerda el 9 de Julio
Cada 9 de Julio, la Argentina recuerda uno de los hechos más trascendentes de su historia: la firma de la Declaración de la Independencia.
La decisión fue adoptada el 9 de julio de 1816 por los congresales reunidos en la histórica casa de Francisca Bazán de Laguna, en San Miguel de Tucumán, donde se resolvió romper definitivamente los vínculos políticos con la Corona española y con toda otra dominación extranjera.
Cómo se paga si se trabaja el jueves y el viernes
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece diferencias entre un feriado nacional y un día no laborable.
Quienes deban trabajar este jueves 9 de julio deberán cobrar el doble de una jornada habitual, ya que los feriados nacionales se remuneran como el descanso dominical.
En cambio, el viernes 10 de julio, al tratarse de un día no laborable, será el empleador quien decidirá si la actividad se desarrolla normalmente. En ese caso, quienes trabajen percibirán su salario habitual, sin pago adicional.
Los feriados que quedan del 2026
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)
Septiembre
Si bien este mes no feriados nacionales, en Entre Ríos es feriado el 29 de septiembre por el día de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia. Además el 11 y el 21 de septiembre no hay actividad en las escuelas por el día del maestro y del estudiante. Referenciageográfica
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)