Sin prisas ni pausas sigue aumentando el transporte de cargas

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas avisó que durante junio aumentó 1,81% el costo del servicio que prestan; por debajo de los registros de abril, que había sido de 2,42%, y de mayo, cuando llegó a 1,91%.

El dato de junio representa el incremento mensual más bajo de 2026 y se produjo en un contexto marcado por la vigencia del esquema denominado “buffer”, el mecanismo que congela el precio de referencia de los combustibles en el mercado local. Este rubro, que constituye uno de los principales costos de la actividad, registró una suba de apenas 0,55% durante el mes, siendo la menor variación del año para ese rubro.

Durante junio, el índice que es auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, volvió a mostrar incrementos en la mayor parte de los 11 rubros que lo componen y que impactan de manera directa en las empresas de transporte de cargas de todo el país. Por su alcance y metodología, el indicador es una referencia central para la fijación y actualización de tarifas dentro del sector.

Entre los otros rubros con aumentos relevantes se ubicaron Peajes, con una suba de 3,09%; Neumáticos, con 2,96%; y Material Rodante, con 1,69%. Más atrás se ubicaron Seguros, con un 1%; y Costo Financiero, que avanzó 1,76%. Patentes y tasas no registraron modificaciones, dado que se trata de variaciones de carácter anual.

Ponderan que la actividad enfrenta, además, un escenario económico dispar. Mientras algunos sectores como el agro, la energía y la minería continúan traccionando la demanda de servicios logísticos, otros rubros muestran señales de debilitamiento, en particular el consumo, la industria y la inversión pública. En ese marco, el transporte de cargas opera en una economía de crecimiento limitado, con costos que siguen en aumento y una infraestructura vial que condiciona la eficiencia operativa.