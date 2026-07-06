Avances en la implementación del sello distintivo para el arroz logrado en la provincia

El propósito es definir acciones para poner en funcionamiento el distintivo y, como parte de la agenda, las autoridades visitaron el molino arrocero Paoloni, donde recorrieron las instalaciones y conocieron las distintas etapas de producción del producto.

El sello permitirá identificar productos elaborados en Entre Ríos que cumplan requisitos específicos de calidad, inocuidad, trazabilidad y sustentabilidad. De esta manera, las empresas podrán diferenciar su producción, agregar valor en origen y mejorar su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

Tonutti explicó que la propuesta surgió del sector productivo, y fue acompañada por el Gobierno provincial para convertirla en una herramienta de promoción: «Es un proyecto impulsado por el sector privado, que desde el sector público tomamos y trabajamos para poder aplicarlo. Estamos en condiciones de comenzar a ponerlo en marcha». «Escuchamos al sector, presentamos las herramientas disponibles para productores y empresarios y nos pusimos a disposición para acompañar sus proyectos», agregó el secretario.

La certificación alcanzará al arroz largo fino de la variedad Gurí INTA CL, desarrollado a partir del trabajo conjunto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación Proarroz.

Por su parte, la directora general del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología, Karina Meier; indicó: «Nuestra tarea como organismo de control es verificar que esta nueva variedad arrocera cumpla estrictamente con los atributos de calidad, inocuidad y genuinidad especificados; como así también asegurar que cada empresa cuente con un sistema eficaz de trazabilidad y codificación que permita el seguimiento completo de cada lote».

«Esta certificación será una garantía de confianza para el consumidor y un sello de prestigio para nuestra industria: invitamos a las empresas a sumarse a este proceso que eleva los estándares de nuestra producción regional, reafirmando el liderazgo de Entre Ríos en la cadena arrocera nacional», sumó la funcionaria.

Asimismo, Hugo Müller, presidente de la Fundación Proarroz; expresó: «En un momento que el mercado internacional está con sobre stock y precios bajos; esta nueva variedad es una herramienta que nos permite diferenciarnos. El trabajo en conjunto con la Provincia, las industrias y el sector productivo permite captar valor, ya que es un arroz de reconocida calidad por el cual muchos clientes del mundo están dispuestos a pagar un precio mayor».