Obras clave en el Palacio San José y el hospital de La Baxada fueron abordadas en la reunión de gabinete

Al finalizar la jornada que se desarrolló este jueves en Casa de Gobierno, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia del espacio de trabajo con el mandatario entrerriano. «Fueron más de dos horas de reunión en donde se repasaron los temas más importantes que tenemos en cada cartera. Esto permite el intercambio y la validación de algunas cuestiones con la decisión del gobernador», detalló el funcionario.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el estado de los convenios para la recuperación de la infraestructura sanitaria y patrimonial. En particular, el ministro confirmó progresos significativos para la finalización del hospital de La Baxada Doctora Teresa Ratto de Paraná. «Avanzamos en el proyecto ejecutivo, que estamos en condiciones de, en los próximos días, pasarlo a etapa de contratación para la finalización de obra», subrayó.

Asimismo, se analizaron los avances en el Palacio San José, cuya gestión fue asumida por la provincia tras un acuerdo firmado con la Secretaría de Cultura de la Nación. En relación a los plazos administrativos para el inicio de las obras, Jacob precisó que se está «en condiciones de, en los próximos 10 días, traspasar para hacer el llamado a licitación de la obra de restauración».

El funcionario remarcó que ambos proyectos responden a un compromiso central de la gestión: «Son dos temas en los que el gobernador se ha comprometido a terminar esas obras o al menos ponerlas en marcha y dejarlas absolutamente encaminadas hacia el final de su mandato».

Durante el encuentro también se abordó la preocupación del Ejecutivo por el estado de las rutas nacionales en territorio entrerriano, con especial énfasis en la ruta nacional 127. La provincia gestiona activamente el traspaso de su reparación a la órbita de Entre Ríos a través de esquemas de financiamiento nacional.

Por otra parte, se evaluaron políticas transversales del gobierno provincial como la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Administración Pública (Sigap), el cual se encuentra en plena fase de despliegue en el Ministerio de Salud; y el impacto técnico y operativo que tendrá la próxima entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil en la provincia.