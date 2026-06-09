Mientras el clima ayudó, se expandió la superficie triguera

Cuando las lluvias lo permitieron, los sembradores aceleraron con sus labores de siembra de trigo en Entre Ríos. Según los datos aportados desde la Bolsa de Cereales, se estima que se implantó el 48% de la superficie prevista. Y con las lluvias se ralentiza la tarea. Cayó poca agua, pero suficiente para detener el entusiasmo.

Para el ciclo 2026/27 se proyecta una reducción del área sembrada cercana al 18%, lo que equivale a una disminución de aproximadamente 129.900 hectáreas. En consecuencia, la superficie destinada al cereal se ubicaría en torno a las 600.000 hectáreas.

Al comparar el avance actual de la siembra con el registrado a igual fecha del ciclo 2025/26, se observa una diferencia de 30 puntos porcentuales, ya que el año pasado solo se había concretado el 18% de la intención de siembra.

Y en relación al lino, de acuerdo con la primera proyección para la campaña 2026/27, la superficie destinada a la oleaginosa alcanzaría las 9.500 hectáreas, lo que implicaría un incremento cercano al 19% en comparación con el ciclo anterior. En términos absolutos, esto representaría un aumento de 1.500 ha respecto de las 8.000 ha implantadas en la campaña pasada.

En cuanto al avance de siembra, actualmente se estima que se ha concretado alrededor del 20% de la intención proyectada, equivalente a unas 1.900 hectáreas. Este progreso ha sido relativamente lento ya que en los últimos quince días el avance fue de apenas 12 puntos porcentuales.

De todos modos, dado que se trata de una superficie reducida a escala provincial, la implantación podría acelerarse rápidamente y completarse en pocos días una vez que los productores se resuelvan a focalizarse en las labores.