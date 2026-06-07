Concepción del Uruguay: Una policía de franco detuvo a un «mechero» en un supermercado

Una suboficial de la Policía de Entre Ríos que se encontraba fuera de servicio demostró su compromiso con el deber en la mañana de este domingo al frustrar un ilícito en un comercio local. La funcionaria realizaba compras particulares cuando detectó la maniobra de un delincuente, procediendo a su inmediata demora en el lugar.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho delictivo ocurrió alrededor de las 11:30 horas en las instalaciones del supermercado «Martín», ubicado sobre el Boulevard 12 de Octubre al 800, en jurisdicción de la Comisaría Primera.

En el interior del local se encontraba la funcionaria, franco de servicio, quien advirtió el preciso momento en que un cliente comenzaba a ocultar de manera sospechosa mercadería entre sus prendas de vestir. Sin dudarlo, la funcionaria se identificó formalmente como personal policial y le dio la voz de alto antes de que intentara traspasar la línea de cajas sin abonar.

Al verse descubierto por la suboficial, el sujeto no tuvo más opción que admitir la maniobra y comenzó a extraer de entre su ropa un total de cuatro bandejas de fiambre que pretendía sustraer bajo la modalidad de «mechero».

Minutos después, ante el arribo de la patrulla de Comisaria Primera, se procedió a la identificación civil del sospechoso, resultando ser un hombre de 32 años, quien ya estaría vinculado a hechos de similares características.

El procedimiento fue informado telefónicamente a la Fiscalía Auxiliar en turno. Las autoridades judiciales ordenaron el traslado del masculino hacia la Jefatura para su correcta identificación registral y dispusieron la correspondiente recepción de la denuncia formal por parte de los encargados del establecimiento. Finalizadas las diligencias de rigor, la magistratura interviniente ordenó que el individuo de 32 años continúe alojado en la Sección Alcaidía imputado por el supuesto delito de «Hurto en Flagrancia».

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