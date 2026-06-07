San José: Pelea de mujeres en local comercial dejó una de las jóvenes en terapia intensiva

En las primeras horas de la mañana de este sábado, efectivos dependientes de la Jefatura Departamental, con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, dieron inicio a las actuaciones de rigor con el fin de esclarecer un episodio de violencia en donde dejó como saldo una persona con.

Según se confirmó a Génesis24, el incidente tuvo lugar en un establecimiento comercial ubicado en las inmediaciones de la plaza principal de la localidad de San José.

De acuerdo con datos preliminares, el altercado se habría originado en el interior del local, donde dos mujeres protagonizaron una violenta disputa.

Ante esta situación, el personal de seguridad privada procedió a la expulsión de ambas involucradas, quienes, lejos de deponer su actitud, continuaron la confrontación en la vía pública.

Como consecuencia de las agresiones físicas sufridas, una de las jóvenes, de 24 años de edad y oriunda de la localidad de Ubajay, resultó con lesiones.

En primera instancia, fue trasladada hacia el hospital de San José, para luego ser derivada al Nosocomio «San Benjamín» de la ciudad de Colón, en donde fue ingresada de forma preventiva a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece en observación médica.

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