Falleció José Elías Ferro. Referente indiscutido de la política de Basavilbaso y figura de peso dentro del justicialismo entrerriano, Ferro falleció este viernes por la noche, en medio de un delicado cuadro de salud que era conocido por su entorno más cercano.

Su partida genera pesar no solo entre quienes compartieron militancia y gestión junto a él, sino también entre adversarios políticos que, con el paso del tiempo, terminaron reconociendo la dimensión de un dirigente que trascendió fronteras locales y supo construir poder territorial, influencia y vínculos en numerosas localidades del Departamento Uruguay y de la provincia.

La última aparición pública de José Ferro en Basavilbaso ocurrió el viernes 22 de septiembre de 2023, durante el acto conmemorativo por los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina.

Aquella noche, en la Biblioteca Popular “Lucienville”, se reunieron dirigentes, ex funcionarios, concejales y vecinos para recordar el retorno de la democracia y homenajear a quienes, desde 1983, fueron elegidos por el voto popular para representar a la ciudadanía.

El acto evocó aquel histórico 30 de octubre de 1983, cuando el país recuperó las bases del sistema democrático con la elección del doctor Raúl Ricardo Alfonsín como Presidente de la Nación, quien asumiría el 10 de diciembre de ese año.

La ceremonia fue conducida por el entonces Secretario de Gobierno, Daniel Rinaldi, y la profesora e historiadora Silvina Pérez, y contó con palabras del Intendente Hernán Besel. En aquella oportunidad se destacó especialmente a quienes ocuparon cargos legislativos provinciales, fueron convencionales constituyentes o representaron a la ciudad en distintos niveles institucionales.

Entre los homenajeados estuvo José Ferro, junto a Miguel Carlin, Víctor Fedonczuk, Nelson Muñoz, Ángel Medina, Julio Aldaz, Horacio Fabián Flores y Silvio Valenzuela. También se recordó a los convencionales constituyentes Miguel Carlin, Adriana de la Cruz y Ramón Isidro Dubini, ya fallecido, además del diputado nacional Gustavo Hein.

Aquella noche, José Ferro fue el encargado de hablar en representación de los ex legisladores. Fue una intervención cargada de memoria política, experiencia y sentimiento democrático. Sin saberlo, Basavilbaso sería escenario de una de sus últimas participaciones públicas.

Ferro no solo ocupó cargos de relevancia institucional. Durante años fue la referencia política más importante de Basavilbaso y uno de los dirigentes peronistas con mayor peso territorial en el interior entrerriano.

Desde su paso por la Legislatura impulsó el crecimiento político de su espacio y logró consolidar una estructura con fuerte presencia en el Departamento Uruguay, donde muchas veces el “interior” terminaba imponiendo condiciones políticas incluso sobre la cabecera departamental.

Tras el fallecimiento de su esposa, tiempo atrás, había regresado a Paraná, su ciudad natal. Allí dedicó sus últimos años al cuidado de su hijo José Andrés y a compartir largas charlas y cafés en tradicionales ámbitos de encuentro de la política paranaense.

Quienes lo conocieron de cerca destacan su capacidad de construcción política, su personalidad fuerte y su permanente vínculo con Basavilbaso, ciudad de la que nunca se desprendió afectivamente y donde supo construir una parte esencial de su historia pública.

La noticia de su muerte deja una profunda conmoción y reabre el recuerdo de un dirigente que marcó una época en la política local y entrerriana. Crédito. FM Riel Basavilbaso

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