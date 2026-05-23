El CGE implementa la descarga digital de la Constancia de Autoevaluación Docente

«Esta herramienta ha sido posible gracias al trabajo articulado de todos los integrantes que componen el cuerpo colegiado, como así también de quienes conforman el área de Desarrollo Informático del organismo. La misma se constituye como un insumo fundamental que procura subsanar conflictos que venían de larga data y aspira no sólo a contribuir a la jerarquización docente sino también a la eficiencia y transparencia de los procedimientos administrativos», expresó la presidente del Tribunal de Calificaciones y Disciplina del CGE, María Eugenia Amateis.

La Constancia de Autoevaluación Docente es el comprobante que certifica el cumplimiento de este proceso reflexivo y obligatorio dentro de la carrera docente. En la provincia el trámite se realiza de forma digital y se encuentra reglamentado por la Resoluciones 3491/10 y 4719/21 CGE, normativas que regulan la formulación del Concepto Anual Profesional Docente para los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades.

La autoevaluación constituye uno de los componentes del Concepto Anual Profesional Docente, junto al desempeño administrativo, el desempeño pedagógico-didáctico y la asistencia. Además de ser un instrumento de evaluación, representa una instancia de reflexión sobre la propia práctica profesional, permitiendo al docente valorar su tarea y contribuir al mejoramiento de la enseñanza desde una mirada consciente y autocrítica.

La herramienta estará operativa para la autoevaluación docente 2026 tanto en el período opcional, que comenzará el 22 de junio, como en la instancia de carga obligatoria. Cada docente podrá imprimir y descargar desde su usuario en SAGE el comprobante de la carga realizada, junto con los puntajes correspondientes y las valoraciones efectuadas. La constancia contará con un código único que garantizará su autenticidad y servirá como respaldo ante eventuales reclamos.

Para acceder a la misma, los docentes deberán ingresar al sistema SAGE, dirigirse al menú LUP/Legajo Agente, ingresar a la pestaña «Antecedentes», luego a «Conceptos actuales» y finalmente a la pestaña «Autoevaluación», donde encontrarán el apartado «Descargar constancia».

Desde el Tribunal de Calificaciones y Disciplina remarcaron además la importancia de cumplimentar con los plazos establecidos para la carga de la autoevaluación, ya que una vez vencidas las fechas definidas por normativa vigente, el sistema no permitirá realizar el trámite.