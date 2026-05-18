Desde la planificación familiar al puerperio, Salud acompaña el parto respetado

Un parto respetado es una atención del embarazo y del nacimiento basada en el respeto por las decisiones, los tiempos y las necesidades de la mujer y del bebé. Busca que la persona gestante pueda vivir el parto con información clara, acompañamiento y participación en las decisiones médicas, evitando intervenciones innecesarias y situaciones de maltrato.

El concepto está respaldado por la Ley N° 25.929 de Parto Humanizado que reconoce el derecho a recibir información clara; a decidir sobre intervenciones médicas; a estar acompañada por una persona de confianza y a recibir un trato digno y respetuoso. También protege el derecho a evitar prácticas innecesarias o realizadas sin consentimiento, como ciertas inducciones, episiotomías y cesáreas cuando no existe una indicación médica real.

Un parto respetado implica que el equipo de salud escuche a la persona gestante, respete sus tiempos y preferencias siempre que sea seguro, cuide su intimidad y favorezca el contacto temprano con el recién nacido. La atención debe buscar reducir la violencia obstétrica, que en Argentina está reconocida legalmente como una forma de violencia de género.

En ese marco, la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales y Regionalización Perinatal, junto a la Dirección Materno Infanto Juvenil, llevarán adelante distintas acciones de concientización y difusión vinculadas a la Ley.

Al respecto, el director general de CONE y Regionalización Perinatal, Paulo Capotosti, destacó: «Hablar de parto respetado es poner en el centro a las personas, garantizando derechos, calidad de atención y humanidad en cada nacimiento. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la capacitación de los equipos de salud, adecuando espacios, promoviendo prácticas basadas en evidencia y acompañando a cada familia con respeto, cercanía e inclusión».

Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de fortalecer el acceso a controles prenatales oportunos, periódicos y completos, así como también reforzar el acompañamiento en cada etapa, incluyendo el asesoramiento preconcepcional, el nacimiento, el contacto piel a piel, la lactancia y las pesquisas neonatales (auditiva, visual y cardiológica, entre otras).

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, establecimientos sanitarios de distintos puntos de la provincia se suman a la propuesta llevando adelante acciones y actividades de promoción, concientización y acompañamiento.