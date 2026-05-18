Padel: Abrieron las inscripciones para el segundo torneo de APCER

La Asociación de Pádel del Centro de Entre Ríos (APCER) confirmó la realización de su segundo torneo clasificatorio de la temporada, que se disputará los días 5, 6 y 7 de junio en canchas de la ciudad de Colón y San José. El certamen reunirá a jugadores de toda la región y será la instancia previa al próximo Campeonato Provincial, que tendrá sede en Concordia.

Tras el exitoso inicio del calendario anual con más de 240 parejas inscriptas en el primer clasificatorio jugado en abril, APCER vuelve a convocar a las diferentes categorías en un fin de semana que promete una intensa actividad deportiva. Esta vez se jugará en las canchas de Colón y San José, y también algunas de Concepción del Uruguay, ya que la 7ma. categoría damas y 7ma. caballeros se jugará en complejos uruguayenses. Como ocurre en cada fecha, se espera la participación de parejas de toda la región, fortaleciendo el crecimiento y la competitividad del padel entrerriano.

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial de la entidad, www.apcer.com.ar, mientras que por consultas los interesados pueden comunicarse al teléfono 3445 405056, correspondiente a Mauro Battilana, presidente de APCER. El valor fijado para esta fecha será de 35 mil pesos por jugador. Desde la organización recordaron que para participar no es necesario contar con carnet o afiliación previa, sino completar la inscripción correspondiente.

Las categorías habilitadas serán, en Caballeros: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, mientras que en Damas se competirá en 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª categoría. Para esta segunda fecha, se solicita a los participantes contar con disponibilidad horaria desde el viernes por la tarde.

Además de los partidos y la competencia deportiva, el torneo contará con premios, trofeos y distintos beneficios para los participantes, consolidado el atractivo de los certámenes de APCER. Recordemos que la Asociación de Pádel Centro de Entre Ríos contiene a los jugadores y jugadoras de los Departamentos de Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Villaguay, Gualeguay y Tala, es decir, casi la mitad de la provincia.

Este segundo clasificatorio otorgará plazas para el Provincial de Concordia, programado para los días 26, 27 y 28 de junio, una de las fechas más esperadas del calendario anual del padel entrerriano.

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