Concepción del Uruguay: Lauritto recibió a la Intendente de Paraná, Rosario Romero

El Intendente José Lauritto recibió en Concepción del Uruguay a la Intendente de Paraná, Rosario Romero, en el marco de una serie de actividades previstas para una agenda común de las dos localidades. Por un lado se firmó un convenio para la continuidad de una iniciativa cultural conjunta y se rindió un homenaje al General Urquiza en su Mausoleo, en el año en que se cumplen 225 años de su natalicio, 175 años del Pronunciamiento y los 200 años de que por iniciativa suya, tanto Paraná como Concepción del Uruguay sean elevadas a rango de “ciudad”.

“Siempre es una alegría recibir en nuestra ciudad a Rosario Romero. Con Paraná nos unen profundos lazos, compartimos una historia común y somos protagonistas de legado que marcó el destino de Entre Ríos y del país. Tenemos una cultura que nos hermana y una identidad propia con importantes puntos de encuentro. Además este año especialmente nos vincula un hecho histórico: en agosto se conmemora el bicentenario de que ambas localidades sean declaradas oficialmente como “ciudades”, por iniciativa del General Urquiza”, señaló Lauritto.

Por su parte, Rosario Romero destacó “la importancia de la mirada federal, integrada y unida de las dos ciudades, algo que compartimos con el Intendente Lauritto y que tratamos de fortalecer aún más con profunda vocación”, tras la firma del convenio para una nueva edición del certamen literario “Entre Orillas”, que sigue impulsando la poesía, la narrativa entrerriana y el talento de nuestros escritores.

Lauritto recibió a Rosario Romero en su despacho, acompañado por la Diputada Nacional Marianela Marclay, el Senador Provincial Martín Oliva, la Viceintendenta Rossana Sosa Zitto, los concejales y todo el Gabinete de funcionarios municipales. Además participaron del encuentro los Intendentes del Departamento Uruguay Ramón Barrera (Colonia Elía), Fernando Viganoni (San Justo), Hernán Niz (Villa Mantero) Juan Amavet (Santa Anita) y Ricardo Sandoval (Pronunciamiento).

Entre Orillas

El intendente Lauritto y la intendente de Paraná, Rosario Romero, firmaron un convenio de cooperación recíproca para la continuidad del certamen literario “Entre Orillas” y ratifica el compromiso de ambas gestiones con la promoción de la literatura entrerriana y el acompañamiento a escritores de toda la provincia.

El certamen “Entre Orillas” nació en 2021 a partir de una propuesta conjunta de los entonces presidentes municipales, Adán Bahl y Martín Oliva, con el propósito de difundir la producción literaria provincial en los géneros de cuento y poesía. A lo largo de sus distintas ediciones, la convocatoria creció sostenidamente tanto en cantidad de obras presentadas como en repercusión cultural, consolidándose además a través de la publicación de antologías que reúnen los trabajos seleccionados.

La edición 2026 contempla una convocatoria abierta para escritores nacidos en Entre Ríos o con más de cinco años de residencia en la provincia, mayores de 18 años. La recepción de trabajos se desarrollará entre el 10 de junio y el 10 de septiembre próximos.

Con la firma de este nuevo convenio, Paraná y Concepción del Uruguay renuevan una política cultural compartida que busca fortalecer la identidad literaria entrerriana, generar espacios de difusión para autores locales y sostener una convocatoria que ya se ha convertido en una referencia dentro del ámbito cultural de la provincia.

Homenaje a Urquiza

La visita de Rosario Romero a nuestra ciudad fue oportuna también para brindar un homenaje al General Justo José de Urquiza en el Mausoleo de la Basílica Inmaculada Concepción, donde descansan sus restos. Recordemos que este año se cumplen 225 años del natalicio de Urquiza, el próximo 18 de octubre, y es el año del 175° aniversario del Histórico Pronunciamiento contra el centralismo porteño que derivó en la Batalla de Caseros y posteriormente en la sanción de la Constitución Nacional.

Además, el próximo 26 de Agosto tanto Concepción del Uruguay como Paraná compartirán una fecha de suma importancia: se cumplen 200 años desde que por iniciativa de Urquiza, ambas obtuvieran formalmente el rango de “ciudad”.

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