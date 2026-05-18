El Consejo General de Educación presentó oficialmente a sus nuevos vocales

De la reunión de trabajo participaron también la vocal Carla Duré y el representante de los docentes, Gustavo Blanc. La llegada de los nuevos profesionales se da en el marco de la reorganización institucional dispuesta por el poder ejecutivo entrerriano para potenciar la gestión pedagógica y administrativa del sistema educativo.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar un espacio de diálogo articulado. El objetivo central de la nueva conformación del cuerpo de vocales será el trabajo en conjunto y permanente entre todos sus integrantes, unificando criterios y experiencias para fortalecer la gestión institucional.

En este sentido, el equipo del CGE remarcó la continuidad de las acciones en marcha y la profundización de las estrategias orientadas a consolidar la mejor política educativa para la provincia.

Esta dinámica de trabajo prioriza el fortalecimiento de herramientas pedagógicas y administrativas eficaces, diseñadas de forma permanente en beneficio y pos del desarrollo de los docentes y los estudiantes entrerrianos.