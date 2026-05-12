Los cambios en los hábitos de vida ayudan a prevenir y controlar la hipertensión arterial

El consumo excesivo de sodio constituye uno de los principales factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, una enfermedad silenciosa que puede derivar en complicaciones graves si no es detectada y tratada a tiempo. Es importante tener presente que las dietas con alto contenido de sal aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal y otras patologías crónicas no transmisibles.

En ese sentido, desde el área de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Dirección de Estrategias Sanitarias indicaron que, aunque el sodio es un mineral necesario para el organismo, su consumo debe ser moderado. La recomendación es no superar los cinco gramos diarios de sal, equivalentes a una cucharadita de té.

Asimismo, remarcaron que gran parte del sodio que se consume diariamente se encuentra presente en alimentos industrializados y ultraprocesados, como fiambres, embutidos, snacks, conservas, caldos, aderezos y productos panificados. Por ello, aconsejan priorizar alimentos frescos y preparaciones caseras, además de evitar agregar sal extra a las comidas.

Desde la cartera sanitaria también se destacó que mantener un peso saludable, realizar actividad física de manera regular y evitar el tabaquismo son medidas fundamentales para prevenir y controlar la hipertensión arterial. En particular, advirtieron que fumar eleva la presión arterial y aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Finalmente, es importante incorporar hábitos saludables desde edades tempranas y realizar controles periódicos de presión arterial, ya que muchas personas desconocen que padecen hipertensión. De hecho, según los últimos indicadores, en nuestro país y la provincia, más del 40 por ciento de la población adulta tiene presión arterial elevada. Y, entre ellos, hasta un tercio desconoce su condición.

Por lo tanto, reducir el consumo de sal y sostener estilos de vida saludables beneficia a toda la población y contribuye a mejorar la calidad de vida.